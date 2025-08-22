Gun Licenses Cancelled: डाकुओं के गढ़ 'चंबल' इलाके में बड़ी कार्रवाई, 315-12 बोर की कई बंदूकों के लाइसेंस रद्द; जानें वजह

Gwalior News: ग्वालियर जिले में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है. बताया जाता है कि आए दिन गोलीबारी की घटनाएं देखने को मिलती है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बना रहता है. इसी को लेकर प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई करते हुए, लाइसेंसी हथियारों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं.

मिले आंकड़ों के मुताबिक, जिले के अंदर सिर्फ 7 महीने 15 दिन के अंदर 158 हथियारों का उपयोग किया गया है, जो छोटी-छोटी बातों पर इस्तेमाल में लाए गए हैं. एसएसपी धर्मवीर सिंह की रिपोर्ट के आधार पर कई लाइसेंसी हथियारों के लाइसेंस को रद्द किया गया है. इनमें सबसे ज्यादा 315 बोर की 107 लाइसेंसी बंदूक शामिल बताई जा रही है. इसके अलावा, 45 लाइसेंसी हथियार, 12 बोर के बताए जा रहे हैं. वहीं 6 लाइसेंसी पिस्टल के भी लाइसेंस निरस्त किए गए हैं.

कब कितने लाइसेंस रद्द

आपको बता दें कि जिले के अंदर लाइसेंसी हथियारों पर की गई कार्रवाई, सबसे ज्यादा अप्रैल और जुलाई महीने में की गई है. आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई महीने में 49 हथियारों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं. इनमें 315 बोर के 29 और 12 बोर के 17 लाइसेंसी रायफल शामिल हैं. इसके अलवा, अप्रैल महीने में 48 हथियारों, 36, 315 बोर के, 11, 12 बोर की लाइसेंसी हथियार शामिल हैं.

कहां-कितने केस मिले ?

जिले के हजीरा इलाके में गोली चलने के मामले में पुलिस की तरफ से 13 लाइसेंस रद्द करने के लिए रिपोर्ट कलेक्टर को भेजी गई है. इसके अलावा, 14 हथियार महाराजपुरा से और दो हथियार मुरार इलाके से निरस्त करने के लिए भेजे गए हैं. वहीं एसएसपी धर्मवीर ने बताया कि गोली चलने की घटनाओं को रोकने के लिए ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई की जा रही है. ऐसे में मामले में तत्काल प्रभाव से लाइसेंस रद्द करने की रिपोर्ट तैयार कर कार्रवाई की जा रही है.

