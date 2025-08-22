Gun Licenses Cancelled: डाकुओं के गढ़ 'चंबल' इलाके में बड़ी कार्रवाई, 315-12 बोर की कई बंदूकों के लाइसेंस रद्द; जानें वजह
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2891932
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhग्वालियर

Gun Licenses Cancelled: डाकुओं के गढ़ 'चंबल' इलाके में बड़ी कार्रवाई, 315-12 बोर की कई बंदूकों के लाइसेंस रद्द; जानें वजह

Gwalior Gun Licenses Cancelled: मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में बड़ी कार्रवाई हुई है. दरअसल, चंबल इलाके में सबसे ज्यादा लाइसेंसी बंदूकों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं. बताया जा रहा है कि आए दिन हर छोटी-छोटी बातों पर गोलीबारी होती रहती थी. आइए इन आंकड़ों के बारे में विस्तार से बताते हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Aug 22, 2025, 12:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gwalior Gun Licenses Cancelled
Gwalior Gun Licenses Cancelled

Gwalior News: ग्वालियर जिले में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है. बताया जाता है कि आए दिन गोलीबारी की घटनाएं देखने को मिलती है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बना रहता है. इसी को लेकर प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई करते हुए, लाइसेंसी हथियारों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं. 

मिले आंकड़ों के मुताबिक, जिले के अंदर सिर्फ 7 महीने 15 दिन के अंदर 158 हथियारों का उपयोग किया गया है, जो छोटी-छोटी बातों पर इस्तेमाल में लाए गए हैं. एसएसपी धर्मवीर सिंह की रिपोर्ट के आधार पर कई लाइसेंसी हथियारों के लाइसेंस को रद्द किया गया है. इनमें सबसे ज्यादा 315 बोर की 107 लाइसेंसी बंदूक शामिल बताई जा रही है. इसके अलावा, 45 लाइसेंसी हथियार, 12 बोर के बताए जा रहे हैं. वहीं 6 लाइसेंसी पिस्टल के भी लाइसेंस निरस्त किए गए हैं. 

कब कितने लाइसेंस रद्द
आपको बता दें कि जिले के अंदर लाइसेंसी हथियारों पर की गई कार्रवाई, सबसे ज्यादा अप्रैल और जुलाई महीने में की गई है. आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई महीने में 49 हथियारों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं. इनमें 315 बोर के 29 और 12 बोर के 17 लाइसेंसी रायफल शामिल हैं. इसके अलवा, अप्रैल महीने में 48 हथियारों, 36, 315 बोर के, 11, 12 बोर की लाइसेंसी हथियार शामिल हैं. 

कहां-कितने केस मिले ?
जिले के हजीरा इलाके में गोली चलने के मामले में पुलिस की तरफ से 13 लाइसेंस रद्द करने के लिए रिपोर्ट कलेक्टर को भेजी गई है. इसके अलावा, 14 हथियार महाराजपुरा से  और दो हथियार मुरार इलाके से निरस्त करने के लिए भेजे गए हैं. वहीं एसएसपी धर्मवीर ने बताया कि गोली चलने की घटनाओं को रोकने के लिए ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई की जा रही है. ऐसे में मामले में तत्काल प्रभाव से लाइसेंस रद्द करने की रिपोर्ट तैयार कर कार्रवाई की जा रही है. 

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले 'ग्वालियर' की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

gwalior newsChambal News

Trending news

gwalior news
डाकुओं के गढ़ 'चंबल' में बड़ी कार्रवाई, 315-12 बोर की कई बंदूकों के लाइसेंस रद्द
chhattisgarh news
खनन क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की बड़ी छलांग, 2024-25 में 15000 करोड़ से ज्यादा का राजस्व
Bhopal
भोपाल में बन रहा हाईटेक सरकारी अस्पताल,बुजुर्गों से नवजातों तक का रोबोट से होगा इलाज
Premanand Maharaj health
प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनी फेल! एमपी का मुस्लिम युवक करेगा डोनेट, लिखा पत्र
Bhind
मजदूरों के हाथों से मिट गई राशन की लकीरें, भिंड में 63,000 गरीबों का दाना-पानी बंद!
MP Top News Today
MP Top News: मध्य प्रदेश में आज कहां क्या है खास, एक क्लिक में पढ़ें सभी बड़ी खबरें
damoh
दमोह में प्रॉपर्टी ब्रोकर और सरकारी ठेकेदार के गुटों में हिंसक झड़प, बीच सड़क पर मार
seoni
अयोध्या जाने के लिए भाजपा विधायक ने किराए पर ली पूरी ट्रेन,आज करेंगे रामलला के दर्शन
mp news
MP में फिर दौड़ी तबादला एक्सप्रेस, एक साथ 9 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर,देखें लिस्ट
indore news
मां ने ही ली डेढ़ महीने के बेटे की जान, मासूम का रेता गला, जम्मू में हुआ था जन्म
;