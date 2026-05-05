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ग्वालियर में बर्थडे पार्टी में हंगामा, चचेरे भाई ने चिकन की तरह चबा डाली भाई की उंगली, पुलिस भी रह गई हैरान

Gwalior News: ग्वालियर में जन्मदिन समारोह के दौरान दो भाइयों के बीच संपत्ति को लेकर विवाद छिड़ गया. यह कहा-सुनी इतनी बढ़ गई कि चचेरे भाई ने दूसरे की उंगली काट ली और मौके से फरार हो गया.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: May 05, 2026, 11:07 AM IST
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ग्वालियर में बर्थडे पार्टी में हंगामा, चचेरे भाई ने चिकन की तरह चबा डाली भाई की उंगली, पुलिस भी रह गई हैरान

Gwalior News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में फूलबाग इलाके के पास स्थित मारीमाता महलगांव में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पारिवारिक समारोह के दौरान हिंसक झड़प हो गई. यह पारिवारिक समारोह उस समय एक खौफनाक मंजर में बदल गया, जब एक भाई ने अपने चचेरे भाई की उंगली चबा डाली. आरोपी ने इतनी जोर से काटा कि चचेरे भाई की उंगली कट गई. इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.

संपत्ति विवाद में चचेरे भाई ने दांतों से काटी उंगली
रिपोर्ट्स के अनुसार, सोमवार को संतोष चोकटिया के छोटे भाई दीपक की बेटी का जन्मदिन मनाया जा रहा था, जिसमें परिवार के कई सदस्य शामिल थे. इस जश्न के दौरान संतोष के ताऊ का बेटा संजीत भी वहां पहुंच गया. संपत्ति को लेकर चल रहे एक पुराने विवाद पर दोनों पक्षों के बीच कहा-सुनी हो गई, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई. विवाद इतना बढ़ गया कि संजीत ने संतोष की उंगली का एक हिस्सा काटकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. इस घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

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आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया. घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है. पुलिस फिलहाल फरार आरोपी की तलाश कर रही है और पूरे मामले की जांच कर रही है. यह घटना पारिवारिक विवादों से बढ़ रहे तनाव और उनके खतरनाक परिणामों को उजागर करती है.

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