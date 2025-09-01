लाडली बहनों के बाद एक और बड़ी सौगात, इन लोगों को हर महीने सरकार देगी 5000 रुपये; सीएम ने खुद किया ऐलान
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2904464
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhग्वालियर

लाडली बहनों के बाद एक और बड़ी सौगात, इन लोगों को हर महीने सरकार देगी 5000 रुपये; सीएम ने खुद किया ऐलान

MP Governmnet Scheme: लाड़ली बहना योजना की तरह अब मध्य प्रदेश के श्रमिकों को भी आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए लेबर इंसेंटिव स्कीम का लाभ दिया जाएगा. इस योजना के तहत एमपी के मजदूरों को हर महीने 5 हजार रुपए जारी किए जाएंगे.

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Sep 01, 2025, 10:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

MP Incentive Scheme: मध्य प्रदेश सरकार की महत्वकांक्षी योजना, लाड़ली बहना योजना के बाद मोहन सरकार ने एक और बड़ी सौगात दी है. इस सौगात के तहत मोहन सरकार अब राज्य के मजदूरों को प्रोत्साहन राशि के तहत हर महीने 5 हजार रुपए देने का ऐलान किया है. सीएम मोहन यादव ने खुद इस बात की पुष्टी अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर की है. 

मजदूरों को दिया जाएगा प्रोत्साहन राशि
मध्य प्रदेश लेबर इंसेंटिव स्कीम के तहत सीएम मोहन यादव अब राज्य के मजदूरों को इंसेंटिव के तौर पर हर महीने 5 हजार रुपए मुहैया कराएंगे. यानी सालाना 60 हजार रूपए श्रमिकों को जारी किया जा सकता है. ग्वालियर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सीएम मोहन यादव ने इस बात की घोषणा की है. 

आर्थिक सहायता प्रदान होगी..
कार्यक्रम में शामिल सीएम मोहन यादव ने बताकि कि प्रदेश में श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने उन्हें आर्थिक सहायता देने और रोजगार की दिशा में बढ़ावा देने के लिए ये निर्णय लिया गया है. इस योजना से बेशक श्रमिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान होगी जिससे वे काम करने के लिए अग्रसर रहेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

श्रमिकों के लिए और कौन सी योजनाएं है
मध्य प्रदेश में श्रमिकों के लिए कई योजनाएं चलाई जाती है. मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना( संबल 2.0)  मजदूरों के लिए प्रतिष्ठित योजनाओं में से एक है. इस योजना के तहत असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है. श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा प्रोत्साहन राशि से लेकर मृत्यु, दिव्यांगता और दुर्घटना सहायता राशि में जारी की जाती है. 

इसके साथ ही श्रमिक अनुदान योजना के तहत श्रमिकों को परिवहन सुविधाएं प्रदान की जाती है.

TAGS

mp government scheme

Trending news

mp government scheme
लाडली बहनों के बाद एक और बड़ी सौगात, इन लोगों को हर महीने सरकार देगी 5000 रुपये!
Balrampur
मास्टर से इंजीनियर बने शिक्षक,बच्चों को पढ़ाने के जगह गैती-फावड़ा लेकर बना रहें सड़क
bhopal news
जमीन पर बैठी फिर पल भर में गड्ढे में जा गिरी महिलाएं, MP में हुआ बड़ा हादसा
lpg gas cylinder price
LPG गैस सिलेंडर के दामों में भारी गिरावट, अब इतने में मिलेगा गैस, जानें आज के रेट
mp news
नाम-टोमी, सरनेम-जायसवाल, जन्म 2010! कुत्ते का आधार कार्ड देख लोग हुए हैरान
mp news
फिर बदलेगा MP का नक्शा? इन दो जिलों को लेकर हलचल तेज; 6 गांव पर छिड़ी बहस
mp news
हरदा-सागर जिला भाजपा कार्यकारिणी घोषित, BJP प्रदेश अध्यक्ष ने इन नामों पर लगाई मुहर
satna news
अजब गजब मामला! मरे हुए शख्स का बना 'संबल कार्ड'! 39 साल का इंतजार ऐसे हुआ खत्म
indore news
सलमान लाला का 'The End', तालाब में तैरता मिला कुख्यात गैंगस्टर का शव, पुलिस को...
mp news
पन्ना की धरती बदल रही किस्मत, हीरे मिलने से 4 युवक बने करोड़पति; अब तक 6 हीरे मिले
;