लाडली बहनों के बाद एक और बड़ी सौगात, इन लोगों को हर महीने सरकार देगी 5000 रुपये; सीएम ने खुद किया ऐलान

MP Governmnet Scheme: लाड़ली बहना योजना की तरह अब मध्य प्रदेश के श्रमिकों को भी आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए लेबर इंसेंटिव स्कीम का लाभ दिया जाएगा. इस योजना के तहत एमपी के मजदूरों को हर महीने 5 हजार रुपए जारी किए जाएंगे.
MP Incentive Scheme: मध्य प्रदेश सरकार की महत्वकांक्षी योजना, लाड़ली बहना योजना के बाद मोहन सरकार ने एक और बड़ी सौगात दी है. इस सौगात के तहत मोहन सरकार अब राज्य के मजदूरों को प्रोत्साहन राशि के तहत हर महीने 5 हजार रुपए देने का ऐलान किया है. सीएम मोहन यादव ने खुद इस बात की पुष्टी अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर की है.
मजदूरों को दिया जाएगा प्रोत्साहन राशि
मध्य प्रदेश लेबर इंसेंटिव स्कीम के तहत सीएम मोहन यादव अब राज्य के मजदूरों को इंसेंटिव के तौर पर हर महीने 5 हजार रुपए मुहैया कराएंगे. यानी सालाना 60 हजार रूपए श्रमिकों को जारी किया जा सकता है. ग्वालियर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सीएम मोहन यादव ने इस बात की घोषणा की है.
आर्थिक सहायता प्रदान होगी..
कार्यक्रम में शामिल सीएम मोहन यादव ने बताकि कि प्रदेश में श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने उन्हें आर्थिक सहायता देने और रोजगार की दिशा में बढ़ावा देने के लिए ये निर्णय लिया गया है. इस योजना से बेशक श्रमिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान होगी जिससे वे काम करने के लिए अग्रसर रहेंगे.
हमारी सरकार प्रदेश में रोजगारपरक उद्योगों में कार्यरत प्रति लेबर को ₹5000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी... pic.twitter.com/ZOE00mBWzr
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) August 31, 2025
श्रमिकों के लिए और कौन सी योजनाएं है
मध्य प्रदेश में श्रमिकों के लिए कई योजनाएं चलाई जाती है. मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना( संबल 2.0) मजदूरों के लिए प्रतिष्ठित योजनाओं में से एक है. इस योजना के तहत असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है. श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा प्रोत्साहन राशि से लेकर मृत्यु, दिव्यांगता और दुर्घटना सहायता राशि में जारी की जाती है.
इसके साथ ही श्रमिक अनुदान योजना के तहत श्रमिकों को परिवहन सुविधाएं प्रदान की जाती है.