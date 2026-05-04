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'मिल्क कैपिटल बनेगा एमपी...', पहले सम्मेलन में सीएम का बयान, कहा- ...तब-तब मिली प्रचंड जीत

MP Milk Capital: ग्वालियर में आयोजित राज्य स्तरीय दुग्ध सम्मेलन में सीएम मोहन यादव ने मध्य प्रदेश को देश की दुग्ध राजधानी बनाने का ऐलान किया. वहीं पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं की भी घोषणा की. इस दौरान सीएम ने पांच राज्यों के चुनावी रुझानों पर क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं.

Written By  Kartar Singh Rajput|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 04, 2026, 06:09 PM IST
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CM Mohan Yadav in Gwalior Milk Conference
CM Mohan Yadav in Gwalior Milk Conference

Gwalior CM News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में प्रदेश का पहला राज्य स्तरीय दुग्ध उत्पादक और पशुपालक सम्मेलन आयोजित किया गया. इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिरकत की. उन्होंने प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में देश में नंबर वन बनाने और मध्य प्रदेश को देश की दुग्ध राजधानी बनाने की घोषणा की. साथ ही, पांच राज्यों के चुनावी रुझानों पर बयान देते हुए कहा कि होली-दीवाली जैसे त्योहारों की तरह आज आनंद का माहौल है.

दरअसल, ग्वालियर के व्यापार मेला मैदान में आयोजित इस सम्मेलन का मुख्यमंत्री ने अवलोकन किया. उन्होंने गौ माता की पूजा कर प्रदर्शनी का निरीक्षण भी किया. मंच से उन्होंने मध्य प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में अग्रणी बनाने का संकल्प दोहराया. उन्होंने बताया कि ग्वालियर में 68,735 दुग्ध उत्पादक हैं और 4 लाख से अधिक पशुधन मौजूद है, जिससे यहां बड़े पैमाने पर दुग्ध उत्पादन होता है. इसी को देखते हुए गौशालाओं में प्रत्येक गाय पर अब 40 रुपये खर्च किए जाएंगे.

वेलनेस केंद्र की घोषणा
इसके साथ ही पशु आहार निर्माण और वेलनेस केंद्र खोलने की घोषणा की गई. पशुओं की बेहतर देखभाल के लिए केंद्रों के उन्नयन और ग्वालियर की डबरा तहसील में नए पशु चिकित्सालय खोलने की भी घोषणा की गई. मुख्यमंत्री ने मंच से चुनावी जीत पर बधाई देते हुए कहा कि जब-जब गौ माता और पशुपालकों का आशीर्वाद मिला है, तब-तब बड़ी सफलता मिली है.

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प्रदेश का पहला सम्मेलन
वहीं सीएम ने आगे कहा कि किसान कल्याण वर्ष में सरकार के 16 विभाग मिलकर काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश का पहला और सबसे बड़ा पशुपालन सम्मेलन ग्वालियर में आयोजित किया गया है, जिसके लिए सभी का आभार व्यक्त किया.

'नाच न जाने आंगन टेढ़ा'
इसके अलावा, सीएम ने पांच राज्यों के चुनावी रुझानों पर कहा कि आज होली-दीवाली जैसा आनंद का माहौल है और जनता ने प्रचंड बहुमत देकर अपना विश्वास व्यक्त किया है, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा आशीर्वाद है. इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनकी भाषा लोकतंत्र के पावन मंदिर को प्रभावित करती है और अराजक तत्वों को बढ़ावा देती है. उन्होंने कहा कि देश के संसाधनों पर अधिकार देशभक्तों का है, विदेशियों का नहीं. ईवीएम को लेकर उठ रहे सवालों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 'नाच न जाने आंगन टेढ़ा'. जब जीत जाते हैं, तो ईवीएम ठीक लगती है और हारने पर सवाल उठाए जाते हैं.

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