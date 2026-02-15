Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhग्वालियर

डबरा में ऐसा क्या देख लिया CM मोहन यादव बोल पड़े, 'आपने तो जंगल में मंगल कर दिया', जानें पूरा मामला

Navgrah Shakti Peeth Gwalior: डबरा में आयोजित नवग्रह शक्ति पीठ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव पहुंचे. जहां उन्होंने नवग्रहों  के दर्शन कर प्रदेश की समृद्धि की कामना की, व्यावस्थाओं की सराहना की और कहा कियह पीठ प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में आस्था का प्रमुख केंद्र बनेगा.  इस दौरान सीएम ने नरोत्तम मिश्रा की तारीफ करते हुए कुछ ऐसा कहा कि कार्यक्रम स्थल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा. 

Written By  Pooja|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 16, 2026, 11:08 AM IST
Navgrah Shakti Peeth Pran Pratistha:  डबरा में आयोजित नवग्रह शक्ति पीठ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम उस समय खास बन गया, जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव नवग्रह शक्ति पीठ पहुंचे. मुख्यमंत्री ने नवग्रहों के दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की प्रार्थना की और मंदिर परिसर का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं की तारीफ करते हुए कहा कि नवग्रह शक्ति पीठ तेजी से प्रदेश और देश में आस्था का बड़ा केंद्र बन रहा है, नवग्रह शक्ति पीठ ग्वालियर चंबल संभाग ही नहीं बल्कि पूरे देश का गौरव बनेगा. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भक्त और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे, जिससे पूरा इलाका भक्तिमय माहौल में डूबा हुआ दिखाई दिया.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नवग्रह शक्तिपीठ जाकर सभी नौ ग्रहों के दर्शन किए और परिसर का निरीक्षण किया. इसके बाद वे मशहूर कवि और कथावचक डॉ. कुमार विश्वास की चल रही कथा में शामिल हुए और भीड़ को संबोधित किया. अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा की जमकर तारीफ की और कहा, 'आपने तो जंगल में मंगल कर दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं.' मुख्यमंत्री के इस बयान पर कार्यक्रम स्थल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा. 

सीएम कुमार विश्वास के की मुताकात
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कुमार विश्वास से भी मुलाकात की और महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर राम कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होने की बात कही. कार्यक्रम के दौरान कुमार विश्वास ने भगवान राम और ऋषि विश्वामित्र की कहानियां सुनाकर भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया. इस कार्यक्रम में BJP के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा भी मौजूद थे. कार्यक्रम में उमड़ी भारी भीड़ ने कार्यक्रम को भव्य और ऐतिहासिक बना दिया, वहीं प्रशासन के इंतजाम भी चाक-चौबंद दिखे. मुख्यमंत्री के आने पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे.

