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'12% से 20% तक बढ़ेगा दुग्ध उत्पादन...', CM ने किसानों को दी बड़ी सौगात, KCC पोर्टल और कृषक कवच योजना लॉन्च

बलराम जयंती महोत्सव के मौके पर ग्वालियर में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने KCC पोर्टल और कृषक कवच योजना लॉन्च करने के साथ 200 नई पैक्स कार्यालयों का शुभारंभ किया. उन्होंने किसानों को दिन में 10 घंटे बिजली देने की दिशा में काम करने की भी बात कही.

Written ByKartar Singh RajputEdited ByPooja
Published: Sep 03, 2026, 07:15 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 07:15 AM IST
'12% से 20% तक बढ़ेगा दुग्ध उत्पादन...', CM ने किसानों को दी बड़ी सौगात, KCC पोर्टल और कृषक कवच योजना लॉन्च

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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