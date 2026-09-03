'12% से 20% तक बढ़ेगा दुग्ध उत्पादन...', CM ने किसानों को दी बड़ी सौगात, KCC पोर्टल और कृषक कवच योजना लॉन्च

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बलराम जयंती महोत्सव के मौके पर ग्वालियर में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने KCC पोर्टल और कृषक कवच योजना लॉन्च करने के साथ 200 नई पैक्स के कार्यालयों का शुभारंभ किया. उन्होंने किसानों को दिन में 10 घंटे बिजली देने की दिशा में काम करने की बात कही.
ग्वालियर में भगवान बलराम जयंती महोत्सव के मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों को कई बड़ी सौगातें दीं. मुख्यमंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड पोर्टल और कृषक कवच योजना का शुभारंभ किया, शून्य प्रतिशत ब्याज योजना को सरल किया और प्रदेश में नवीन पंजीकृत 200 प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाओं यानी पैक्स के कार्यालयों का शुभारंभ किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने किसान, खेती, सिंचाई, पशुपालन और युवाओं को लेकर सरकार की योजनाएं गिनाईं.
कांग्रेस पर साधा निशाना
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भगवान बलराम को किसान और खेती के स्वावलंबन का प्रतीक बताते हुए कहा कि किसान देश का पेट भरने का काम करता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब, महिला, युवा और किसान को विकास की प्रमुख श्रेणियों में रखा है और सरकार खेत से लेकर किसान के खाते तक उसके साथ खड़ी है. मुख्यमंत्री ने पिछली कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उस दौर में बिजली और पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी. अब मध्यप्रदेश में बिजली उत्पादन 31 हजार मेगावाट तक पहुंच गया है. मुख्यमंत्री ने किसानों को रात की बिजली की परेशानी से राहत देने के लिए दिन में 10 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में काम करने की बात कही.
किसानों से अपनी जमीन ना बेचने की अपील
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में 60 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि सिंचित हो चुकी है और सरकार का लक्ष्य आने वाले समय में इसे 1 करोड़ हेक्टेयर तक पहुंचाना है. केन-बेतवा और पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी जोड़ो परियोजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पानी की उपलब्धता से चंबल, मालवा और बुंदेलखंड समेत पूरे प्रदेश की तस्वीर बदलेगी. सीएम ने किसानों से अपनी जमीन नहीं बेचने की अपील करते हुए कहा कि आने वाला समय मध्यप्रदेश की खेती का है. उन्होंने किसानों से बच्चों को पढ़ाने लिखाने और आगे बढ़ाने के साथ खेती से उनका रिश्ता बनाए रखने की अपील भी की.
दूध उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य
सीएम ने खेती के साथ पशुपालन और बागवानी को किसान की आय बढ़ाने का जरिया बताया. उन्होंने कहा कि एक एकड़ में बगीचा लगाने वाले किसानों को बगीचा तैयार होने तक सरकार की ओर से दो लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी. पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए भी मुख्यमंत्री ने योजना का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि गाय या भैंस खरीदने के लिए किसानों को बैंक ऋण के साथ सरकार की ओर से सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. दूध उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य भी सरकार ने रखा है. सीएम ने कहा कि, दुग्ध उत्पादन और पशुपालन से किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हो रहा है. किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमारी सरकार पशुपालन को प्रोत्साहन दे रही है और किसान सम्मान निधि के माध्यम से निरंतर आर्थिक संबल प्रदान कर रही है.
इन योजनाओं की हुई शुरुआत
विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने लगातार किसानों के हित में फैसले लिए हैं. उन्होंने मध्यप्रदेश को कृषि के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बताते हुए जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर दिया. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भगवान बलराम के हल को किसान की मेहनत और समृद्धि का प्रतीक बताया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पारंपरिक खेती के साथ आधुनिक तकनीक को जोड़ा जा रहा है. ड्रोन, सेंसर और डिजिटल तकनीक किसानों तक पहुंच रही है. सिंधिया ने मध्यप्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ने का भी जिक्र किया. मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि सहकारिता के जरिए किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है. उन्होंने शून्य प्रतिशत ब्याज योजना को सरल बनाने और कृषक कवच योजना को किसानों के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया.
बलराम जयंती महोत्सव के मंच से मुख्यमंत्री ने किसान हित में कई योजनाओं की शुरुआत की.
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने किसान और कृषि से जुड़ी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया. भगवान बलराम जयंती के मंच से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसान कल्याण वर्ष को लेकर सरकार की प्राथमिकताएं गिनाईं. सिंचाई, बिजली, पशुपालन, बागवानी, आधुनिक तकनीक और सहकारिता के जरिए किसान की आय बढ़ाने पर सरकार का फोकस दिखाई दिया.
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