'12% से 20% तक बढ़ेगा दुग्ध उत्पादन...', CM ने किसानों को दी बड़ी सौगात, KCC पोर्टल और कृषक कवच योजना लॉन्च

इन योजनाओं की हुई शुरुआत

विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने लगातार किसानों के हित में फैसले लिए हैं. उन्होंने मध्यप्रदेश को कृषि के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बताते हुए जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर दिया. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भगवान बलराम के हल को किसान की मेहनत और समृद्धि का प्रतीक बताया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पारंपरिक खेती के साथ आधुनिक तकनीक को जोड़ा जा रहा है. ड्रोन, सेंसर और डिजिटल तकनीक किसानों तक पहुंच रही है. सिंधिया ने मध्यप्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ने का भी जिक्र किया. मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि सहकारिता के जरिए किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है. उन्होंने शून्य प्रतिशत ब्याज योजना को सरल बनाने और कृषक कवच योजना को किसानों के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया.

बलराम जयंती महोत्सव के मंच से मुख्यमंत्री ने किसान हित में कई योजनाओं की शुरुआत की.