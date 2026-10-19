ग्वालियर हादसा: मृतकों के घर पहुंचे CM मोहन यादव, शोकाकुल परिजनों को बंधाया ढांढस; परिजनों को सौंपी आर्थिक सहायता

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुए दर्दनाक ट्रक हादसे के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पूरी संवेदनशीलता के साथ पीड़ित परिवारों के बीच पहुंचे. मुख्यमंत्री ने शहर के विभिन्न इलाकों में जाकर हादसे में अपनी जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं के शोकाकुल परिजनों से व्यक्तिगत रूप से भेंट की और उन्हें ढांढस बंधाया. इस दौरान सीएम ने पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए उन्हें राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता के चेक भी सौंपे. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस दुख की घड़ी में सरकार पूरी मजबूती के साथ पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, साथ ही लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.