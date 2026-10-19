ग्वालियर हादसा: मृतकों के घर पहुंचे CM मोहन यादव, शोकाकुल परिजनों को बंधाया ढांढस; परिजनों को सौंपी आर्थिक सहायता

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मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुए दर्दनाक ट्रक हादसे के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पूरी संवेदनशीलता के साथ पीड़ित परिवारों के बीच पहुंचे. मुख्यमंत्री ने शहर के विभिन्न इलाकों में जाकर हादसे में अपनी जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं के शोकाकुल परिजनों से व्यक्तिगत रूप से भेंट की और उन्हें ढांढस बंधाया. इस दौरान सीएम ने पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए उन्हें राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता के चेक भी सौंपे. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस दुख की घड़ी में सरकार पूरी मजबूती के साथ पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, साथ ही लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
इस मौके पर सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मैंने हादसे में गंभीर रूप से घायल लोगों से मुलाकात कर उनके बेहतर उपचार एवं समुचित चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही, दिवंगत श्रद्धालुओं के परिजनों से भेंट कर शोक संवेदनाएं व्यक्त कीं.
धार्मिक आयोजन के दौरान इस प्रकार की दुखद घटना अत्यंत पीड़ादायक है. दुःख की इस घड़ी में राज्य सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है. घटना की विस्तृत जांच कराई जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है. हमारी कोशिश है कि भविष्य में इस प्रकार के हादसों की पुनरावृत्ति न हो.
इन दिवंगतों से परिजनों से मिले सीएम
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जिन दिवंगतों के प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त कीं, उनमें स्व. सतेन्द्र सिंह गुर्जर-महलगांव, स्व. सरला तोमर-गुड़ीगुड़ा का नाका, स्व. प्रिंस उर्फ छोटू जाटव- ठाठीपुर चौहान प्याऊ, स्व. हेमंत राठौर-शिवनगर गदाईपुरा, स्व. दिव्यांशु कुशवाह -महेशपुरा सिकन्दर कंपू, स्व. पवन राठौर-गदाईपुरा, स्व. लव त्यागी-गदाईपुरा, स्व. अमन त्यागी-गदाईपुरा और स्व. अशोक त्यागी-गदाईपुरा शामिल हैं.
तेज रफ्तार ट्रक ने कुचला, 15 श्रद्धालुओं की हुई थी मौत
ग्वालियर में शनिवार-रविवार की दरमियानी रात करीब 1:30 बजे एक दर्दनाक और भयावह घटना घटी, जब चिनौर रोड पर एक ढलान के पास बेकाबू हुए एक ट्रक ने शीतला माता मंदिर दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं को कुचल दिया. इस भीषण हादसे में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों समेत 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. इसके अलावा लगभग 33 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है.