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ग्वालियर हादसा: मृतकों के घर पहुंचे CM मोहन यादव, शोकाकुल परिजनों को बंधाया ढांढस; परिजनों को सौंपी आर्थिक सहायता

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 19 अक्टूबर को ग्वालियर पहुंचे और ट्रक हादसे में दिवंगत श्रद्धालुओं के निवास पर उनके परिजनों से भेंट की. उन्होंने दिवंगतों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोकाकुल परिजनों को ढांढस बंधाया और परिजनों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार उनके साथ खड़ी है.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 19, 2026, 09:05 PM IST|Updated: Oct 19, 2026, 09:12 PM IST
ग्वालियर हादसा: मृतकों के घर पहुंचे CM मोहन यादव, शोकाकुल परिजनों को बंधाया ढांढस; परिजनों को सौंपी आर्थिक सहायता

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