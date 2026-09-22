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बेंगलुरु में उद्योगपतियों से मिलेंगे CM मोहन यादव, ग्वालियर TMZ पर होगी चर्चा, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रहेंगे मौजूद

MP News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज बेंगलुरु में इन्वेस्टर्स राउंड टेबल की अध्यक्षता करेंगे. इस बातचीत में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और टेलीकॉम इंडस्ट्री के प्रमुख नेता शामिल होंगे. बैठक का मुख्य उद्देश्य ग्वालियर में विकसित किए जा रहे टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन (TMZ) में निवेश पर चर्चा करना है.

Written ByZee News DeskEdited ByRanjana Kahar
Published: Sep 22, 2026, 07:55 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 07:55 AM IST
बेंगलुरु में उद्योगपतियों से मिलेंगे CM मोहन यादव, ग्वालियर TMZ पर होगी चर्चा, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रहेंगे मौजूद

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