/बेंगलुरु में उद्योगपतियों से मिलेंगे CM मोहन यादव, ग्वालियर TMZ पर होगी चर्चा, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रहेंगे मौजूद

मध्य प्रदेश में टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार देश के प्रमुख टेक्नोलॉजी हब बेंगलुरु में सीधे इंडस्ट्री के साथ बातचीत करने जा रही है. 22 सितंबर को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बेंगलुरु में टेलीकॉम सेक्टर के जाने-माने उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ एक राउंड-टेबल मीटिंग में हिस्सा लेंगे. इस मीटिंग में ग्वालियर में बन रहे टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी. ताज बेंगलुरु में होने वाली इस बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री निवेशकों को ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन में मौजूद मौकों, राज्य की इंडस्ट्रियल पॉलिसी और निवेश के लिए राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली मदद के बारे में जानकारी देंगे. साथ ही, टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के अलावा रिसर्च, इनोवेशन और इससे जुड़ी दूसरी इंडस्ट्रीज़ के विस्तार की संभावनाओं पर भी चर्चा होगी.