/बेंगलुरु में उद्योगपतियों से मिलेंगे CM मोहन यादव, ग्वालियर TMZ पर होगी चर्चा, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रहेंगे मौजूद

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मध्य प्रदेश में टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार देश के प्रमुख टेक्नोलॉजी हब बेंगलुरु में सीधे इंडस्ट्री के साथ बातचीत करने जा रही है. 22 सितंबर को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बेंगलुरु में टेलीकॉम सेक्टर के जाने-माने उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ एक राउंड-टेबल मीटिंग में हिस्सा लेंगे. इस मीटिंग में ग्वालियर में बन रहे टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी. ताज बेंगलुरु में होने वाली इस बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री निवेशकों को ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन में मौजूद मौकों, राज्य की इंडस्ट्रियल पॉलिसी और निवेश के लिए राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली मदद के बारे में जानकारी देंगे. साथ ही, टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के अलावा रिसर्च, इनोवेशन और इससे जुड़ी दूसरी इंडस्ट्रीज़ के विस्तार की संभावनाओं पर भी चर्चा होगी.
ग्वालियर TMZ पर होगी चर्चा
इन्वेस्टर्स राउंड टेबल में ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन (TMZ) की मुख्य विशेषताओं और निवेशकों के लिए उपलब्ध प्रोत्साहनों के बारे में जानकारी दी जाएगी. अतिरिक्त मुख्य सचिव नीरज मंडलोई और दूरसंचार विभाग के वरिष्ठ अधिकारी निवेशकों को TMZ से जुड़े अवसरों और उपलब्ध नीतिगत सहयोग के बारे में बताएंगे. इस कार्यक्रम के दौरान प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों के प्रतिनिधि अपने अनुभव साझा करेंगे. टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन में निवेश करने की इच्छुक कंपनियों के साथ उनके प्रस्तावों और अपेक्षाओं पर भी चर्चा की जाएगी. निवेशकों के सवालों और सुझावों पर बातचीत करते हुए, मुख्यमंत्री डॉ. यादव मध्य प्रदेश में निवेश के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता और उपलब्ध सहयोग पर प्रकाश डालेंगे.
ज्योतिरादित्य सिंधिया भी होंगे शामिल
केंद्रीय संचार और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी निवेशकों की राउंड टेबल बैठक में शामिल होंगे. केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों और इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के साथ होने वाली यह बातचीत, ग्वालियर TMZ के विकास को आगे बढ़ाने और टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश के मौकों का पता लगाने के लिए अहम होगी.
बेंगलुरु के तकनीकी केंद्रों को भी देखेंगे मुख्यमंत्री
बेंगलुरु दौरे के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव टेलीकॉम और टेक्नोलॉजी सेक्टर के प्रमुख संस्थानों का भी दौरा करेंगे. वे क्वालकॉम (Qualcomm) के R&D सेंटर के साथ-साथ सिग्नलचिप इनोवेशन (Signalchip Innovations) और सिग्नलट्रॉन सिस्टम्स (Signaltron Systems) भी जाएंगे. इन सेंटर्स पर वे रिसर्च, इनोवेशन और टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में चल रहे कामों के बारे में जानकारी लेंगे. इस दौरे का मकसद बेंगलुरु के टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम और मध्य प्रदेश में विकसित किए जा रहे टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन के बीच सहयोग की संभावनाओं को तलाशना है.