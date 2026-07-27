शादी से मुकरा...अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने की दी धमकी, ग्वालियर कॉलेज छात्रा ने उठाया खौफनाक कदम

जान से मारने की दी धमकी

हाल ही में 15 जुलाई को जब पीड़िता ने रवि पर शादी का दबाव बनाया, तो उसने साफ इनकार कर दिया. विरोध करने पर आरोपी ने छात्रा को जान से मारने की धमकी दी. साथ ही उसके अश्लील फोटो और वीडियो वायरल कर बदनाम करने की भी धमकी दी. इसके बाद पीड़िता ने उससे पूरी तरह बातचीत बंद कर दी. आरोपी की धमकियों और मानसिक प्रताड़ना से छात्रा इस कदर खौफजदा हो गई कि उसने आत्मघाती कदम उठाने का फैसला कर लिया. 19 जुलाई को उसने अपने घर के बाथरूम में ब्लेड से दोनों हाथों की कलाइयां काट लीं और फांसी लगाने की कोशिश की.