Add Zee Business As A Preferred Source
App

शादी से मुकरा...अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने की दी धमकी, ग्वालियर कॉलेज छात्रा ने उठाया खौफनाक कदम

Gwalior Crime News: ग्वालियर में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने, अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने और जान से मारने की धमकी देने से परेशान 22 वर्षीय कॉलेज छात्रा ने आत्महत्या का प्रयास किया. पुलिस ने आरोपी रवि राठौर के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है.

Written ByKartar Singh RajputEdited ByManish kushawah
Published: Jul 27, 2026, 05:49 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 05:49 PM IST
शादी से मुकरा...अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने की दी धमकी, ग्वालियर कॉलेज छात्रा ने उठाया खौफनाक कदम

About the Author

Kartar Singh Rajput

Kartar Singh Rajput

करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मंडला के छात्रावास में आधी रात शराब पार्टी! अधीक्षक और बेटे पर छात्रों से गाली-गलौज
mandla news2 hrs ago
2
Narmadapuram news2 hrs ago
3
actor kartik aaryan12:25 PM IST
4
gwalior crime news12:19 PM IST
5
dhar bhojshala11:55 AM IST