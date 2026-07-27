शादी से मुकरा...अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने की दी धमकी, ग्वालियर कॉलेज छात्रा ने उठाया खौफनाक कदम

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Gwalior Rape Case: ग्वालियर में एक कॉलेज छात्रा के साथ दोस्ती की आड़ में दुष्कर्म और उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. एक साल तक शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने वाले युवक ने जब शादी से इनकार किया, तो छात्रा ने उससे दूरी बना ली. इसके बाद आरोपी ने उसे बदनाम करने, ब्लैकमेल करने और हत्या की धमकी दी. इन धमकियों से छात्रा बेहद डर गई. इसी के चलते 19 जुलाई की शाम उसने अपने घर पर दोनों हाथों की कलाइयों की नसें काट लीं.
इसके बाद छात्रा ने बाथरूम में जाकर फांसी लगाने का भी प्रयास किया. घटना के समय उसकी मां ने उसे देख लिया और तत्काल बचा लिया. इसके बाद परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पूरी घटना का खुलासा हुआ. अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद छात्रा अपने परिजनों के साथ हजीरा थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.
लगातार दिया शादी का झांसा
दरअसल, ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र में रहने वाली 22 वर्षीय छात्रा की एक साल पहले कॉलेज के बाहर खड़े रहने वाले रवि राठौर से दोस्ती हुई थी. आरोप है कि 20 दिसंबर 2025 की रात करीब 11 बजे रवि राठौर छात्रा के घर पहुंचा. उस समय छात्रा घर पर अकेली थी. आरोपी ने शादी का वादा कर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया. इसके बाद भी वह लगातार शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा.
जान से मारने की दी धमकी
हाल ही में 15 जुलाई को जब पीड़िता ने रवि पर शादी का दबाव बनाया, तो उसने साफ इनकार कर दिया. विरोध करने पर आरोपी ने छात्रा को जान से मारने की धमकी दी. साथ ही उसके अश्लील फोटो और वीडियो वायरल कर बदनाम करने की भी धमकी दी. इसके बाद पीड़िता ने उससे पूरी तरह बातचीत बंद कर दी. आरोपी की धमकियों और मानसिक प्रताड़ना से छात्रा इस कदर खौफजदा हो गई कि उसने आत्मघाती कदम उठाने का फैसला कर लिया. 19 जुलाई को उसने अपने घर के बाथरूम में ब्लेड से दोनों हाथों की कलाइयां काट लीं और फांसी लगाने की कोशिश की.
गंभीर धाराओं में मामला दर्ज
संयोग से उसी समय उसकी मां ने उसे देख लिया और तुरंत फंदे से उतारकर सुरक्षित बचा लिया. इसके बाद परिजन पीड़िता को लेकर हजीरा थाने पहुंचे और लिखित शिकायत दर्ज कराई. इस मामले में सीएसपी रोबिन जैन ने बताया, पीड़ित छात्रा की शिकायत पर आरोपी रवि राठौर के खिलाफ दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी और प्रताड़ना की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है. आरोपी फिलहाल अपने घर से फरार है. पुलिस की टीमें उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं. जल्द ही उसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.
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