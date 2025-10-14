Advertisement
तान्या मित्तल पर धोखाधड़ी का केस? इन्फ्लुएंसर ने दर्ज कराई शिकायत, तुरंत गिरफ्तारी की मांग की

Gwalior News-ग्वालियर में बिग बॉस फेम तान्या मित्तल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने आरोप लगाया है कि तान्या मित्तल ने सोशल मीडिया और रियलिटी शो के माध्यम से लोगों से आर्थिक लाभ उठाने के लिए झूठे दावे किए हैं. फैजान ने तान्या के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है. 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 14, 2025, 10:54 PM IST
Complaint Against Tanya Mittal-मध्यप्रदेश के ग्वालियर की रहने वाली बिग बॉस फेम तान्या मित्तल नए विवाद में फंस गईं हैं. मुंबई के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने उनके खिलाफ एसएसपी ऑफिस में शिकायत दर्ज कराई है. फैजान का कहना है कि तान्या ने सोशल मीडिया और रियलिटी शो के माध्यम से लोगों से आर्थिक लाभ उठाने के लिए कई झूठे दावे किए है. उनका आरोप है कि बिग बॉस में तान्या मित्तल ने अपने परिवार और निजी जीवन से जुड़े कई तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया है और जनता को गुमराह किया. 

बॉयफ्रेंड को भेजा जेला
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने दावा किया कि तान्या मित्तल ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बलराज को अपना बॉयफ्रेंड बताते हुए उसे झूठे मामलों में फंसाकर जेल भिजवा दिया. उन्होंने शिकायत दर्ज कराते हुए तान्या के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है. 

फैजान का विवादों से पुराना नाता
बता दें, फैजान अंसारी इस तरह के विवादों से पहले भी जुड़े रहे हैं. वे इससे पहले पूनम पांडे, राखी सावंत, उर्फी जावेद, बिग बॉग विनर एल्विश यादव और आशिफ मिरियाज जैसे कई लोगों के खिलाफ शिकायतें दर्ज करा चुके हैं. फैजान ने पूनम पांडे के कैंसर से जुड़ी झूठी पोस्ट किए जाने के मामले में भी कानपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. अब उनके निशाने पर तान्या मित्तल हैं, जिन्होंने रियलिटी शो बिग बॉस के जरिए पहचान बनाने के साथ सोशल मीडिया पर भी फैन फॉलोइंग बढ़ाई है. 

कौन हैं तान्या मित्तल
ग्वालियर की रहने वाली तान्या मित्तल की बात करें तो उनकी पढ़ाई शहर के निजी स्कूल से हुई. इसके बाद वे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर करने गईं, लेकिन बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी और ग्वालियर लौट आईं. जब परिवार ने शादी का दबाव बनाया, तो उन्होंने खुद को एक कमरे तक सीमित कर लिया. इसी दौरान उन्होंने परिवार से छिपकर कार्ड और गिफ्ट आइटम बनाना शुरू किया. धीरे-धीरे सोशल मीडिया पर तान्या सक्रिय हुईं और ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर दिया, जो सफल हो गया. 

मिस एशिया टूरिज्म का जीता खिताब
साल 2018 में तान्या मित्तल ने मिस एशिया टूरिज्म का खिताब जीता, जिसके बाद उनका करियर तेजी से आगे बढ़ा. आज उनकी वार्षिक आय 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के बीच बताई जाती है. वहीं उनकी मासिक आय लगभग 6 लाख रुपए तक पहुंचती है. उनके खिलाफ हुई शिकायत के बाद सोशल मीडिया पर लोग दो हिस्सों में बंट गए हैं. 

