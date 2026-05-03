ग्वालियर में पार्षद पर दिनदहाड़े हमला, कट्टे की बट से लहूलुहान…बीच बचाव करने पहुंचे थे, बदमाशों ने किया वार

Gwalior Crime News: ग्वालियर के वार्ड 10 से कांग्रेस पार्षद और MIC सदस्य शकील मंसूरी पर कट्टे की नोक पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है. पार्षद बाबा कपूर की दरगाह के पास हो रहे एक विवाद में बीच-बचाव करने पहुंचे थे, जहां बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया. वर्तमान में पार्षद को लहूलुहान हालत में ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने नामजद बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

यह पूरा मामला ग्वालियर थाना क्षेत्र के बाबा कपूर की दरगाह के पास का है. बीती रात दरगाह पर आयोजित कार्यक्रम (मेले) के दौरान रईस खान और फिरोज खान नाम के बदमाशों का इमरान खान से विवाद हुआ था. आरोप है कि ये लोग औरतों की तरफ कुछ फेंक रहे थे जिससे भगदड़ की स्थिति बन रही थी. उस समय मामला शांत हो गया था, लेकिन अगले दिन रईस और फिरोज अपने साथ अन्य गुंडे लेकर फिर से वहां पहुंचे और इमरान से विवाद व गाली-गलौज करने लगे.

ट्रामा सेंटर पहुंचा घायल

झगड़े की सूचना मिलने पर क्षेत्रीय पार्षद शकील मंसूरी मौके पर पहुंचे और मामला शांत कराने की कोशिश की. इसी दौरान आरोपी रईस ने पार्षद के सिर पर कट्टे की बट से जोरदार हमला कर दिया. आरोप है कि इस हमले के दौरान फिरोज ने पार्षद के गले से सोने की चेन भी लूट ली. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. स्थानीय लोगों ने तुरंत घायल पार्षद को ट्रामा सेंटर पहुंचाया.

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रंजिश को लेकर हमला

पार्षद के परिजन सलीम खान ने बताया कि आरोपी आदतन अपराधी हैं और उन्होंने कल की रंजिश को लेकर आज हमला किया. पार्षद केवल विवाद सुलझाने गए थे, लेकिन उन पर जानलेवा प्रहार किया गया. पुलिस विवेचना अधिकारी राधेश्याम ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम अस्पताल और मौका-ए-वारदात पर पहुंची. शकील मंसूरी की शिकायत पर पुलिस ने दो नामजद (रईस और फिरोज) तथा 4 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में जांच जारी है.

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