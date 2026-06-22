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क्रिकेट की गेंद खेत में गई तो बरसाई लाठियां, फिर लाइसेंसी राइफल से फायरिंग, गांव में दहशत

Gwalior Cricket Dispute: ग्वालियर के चकरायपुरा गांव में क्रिकेट की गेंद खेत में जाने पर विवाद हो गया. युवक से मारपीट के बाद लाइसेंसी राइफल से फायरिंग की गई. पुलिस ने पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर हथियार जब्त किया. ग्रामीण अन्य आरोपियों पर भी सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

Written ByKartar Singh RajputEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 22, 2026, 10:03 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 10:03 PM IST
क्रिकेट की गेंद खेत में गई तो बरसाई लाठियां, फिर लाइसेंसी राइफल से फायरिंग, गांव में दहशत
Image Credit: Gwalior Firing Case

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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