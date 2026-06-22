क्रिकेट की गेंद खेत में गई तो बरसाई लाठियां, फिर लाइसेंसी राइफल से फायरिंग, गांव में दहशत

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Gwalior Firing Case: ग्वालियर के चकरायपुरा गांव में क्रिकेट की एक गेंद को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि मामला फायरिंग तक पहुंच गया. क्रिकेट खेलते समय गेंद खेत में चली गई. उसे लेने पहुंचे युवक के साथ पहले गाली-गलौज की गई, फिर डंडों से मारपीट की गई और बाद में लाइसेंसी राइफल से फायरिंग कर दी गई. आबिद खान और उसे बचाने पहुंचे उसके भाई आसिम ने छिपकर अपनी जान बचाई. घटना का वीडियो भी सामने आया है. पुलिस ने पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर राइफल जब्त कर ली है. वहीं ग्रामीण चारों आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे.
दरअसल, महाराजपुरा थाना क्षेत्र के चकरायपुरा गांव के मैदान में आबिद खान समेत कुछ युवक क्रिकेट खेल रहे थे. इसी दौरान एक शॉट लगने पर गेंद पास में स्थित कल्ला राजावत के खेत में चली गई. गेंद लेने के लिए आबिद खेत पर पहुंचा, जहां कल्ला राजावत, उसका बेटा राहुल राजावत, अंकित और छोटे मौजूद थे. आरोप है कि गेंद मांगने पर चारों ने आबिद के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी. विरोध करने पर कल्ला राजावत ने डंडे से उसकी पिटाई कर दी.
घर के अंदर से राइफल लेकर आया
मारपीट होते देख आबिद का भाई आसिम बीच-बचाव के लिए पहुंचा. इसी दौरान राहुल राजावत घर के अंदर गया और लाइसेंसी राइफल लेकर आ गया. आरोप है कि उसने फायरिंग कर दी. गोलियों की आवाज सुनते ही आबिद और आसिम ने भागकर अपनी जान बचाई. घटना का वीडियो भी सामने आया है. पुलिस की कार्रवाई के बाद भी गांव के लोग संतुष्ट नहीं हैं. चकरायपुरा के ग्रामीण एकजुट होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और मांग की कि राहुल, कल्ला, अंकित और छोटे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. ग्रामीणों का कहना है कि लाइसेंसी हथियार से फायरिंग जैसी घटना को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इससे किसी की जान भी जा सकती थी.
खेत में गेंद जाने से चला दी लाठी
घायल आबिद खान का कहना है कि हम मैच खेलने गए थे. छोटे-छोटे बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे. उनके खेत में सिर्फ गेंद चली गई थी. इसी बात पर उन्होंने लाठी चला दी. मेरे सिर पर लाठी लगी और मैं गिर गया. मैं बेहोश हो गया था. बच्चे मुझे बचाने के लिए आए तो उन्होंने बंदूक से सीधी फायरिंग कर दी. अगर वहां बाउंड्री की दीवार नहीं होती तो बड़ा हादसा हो सकता था. बच्चे भी इसकी चपेट में आ सकते थे. सिर्फ गेंद खेत में जाने की वजह से उन्होंने यह सब किया. उन्होंने जातिसूचक बातें भी कहीं. हम चाहते हैं कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो. उनके पास दो-दो बंदूकें हैं, जिससे लोगों की जान को खतरा है.
जांच के आधार पर होगी कार्रवाई
वहीं ग्वालियर सीएसपी रोबिन जैन का कहना है कि महाराजपुरा क्षेत्र में मारपीट और फायरिंग की घटना सामने आई थी. पुलिस ने तत्काल अपराध दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी. आज कुछ लोग यहां आए थे. उनका कहना है कि कुछ अन्य आरोपियों के नाम भी इस मामले में शामिल हैं. संबंधित थाना प्रभारी को निर्देश दिए गए हैं कि वे उनके विस्तृत बयान लें और जो भी तथ्य सामने आएं, उन्हें विवेचना में शामिल करें. जांच के आधार पर आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
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