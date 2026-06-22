क्रिकेट की गेंद खेत में गई तो बरसाई लाठियां, फिर लाइसेंसी राइफल से फायरिंग, गांव में दहशत

खेत में गेंद जाने से चला दी लाठी

घायल आबिद खान का कहना है कि हम मैच खेलने गए थे. छोटे-छोटे बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे. उनके खेत में सिर्फ गेंद चली गई थी. इसी बात पर उन्होंने लाठी चला दी. मेरे सिर पर लाठी लगी और मैं गिर गया. मैं बेहोश हो गया था. बच्चे मुझे बचाने के लिए आए तो उन्होंने बंदूक से सीधी फायरिंग कर दी. अगर वहां बाउंड्री की दीवार नहीं होती तो बड़ा हादसा हो सकता था. बच्चे भी इसकी चपेट में आ सकते थे. सिर्फ गेंद खेत में जाने की वजह से उन्होंने यह सब किया. उन्होंने जातिसूचक बातें भी कहीं. हम चाहते हैं कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो. उनके पास दो-दो बंदूकें हैं, जिससे लोगों की जान को खतरा है.