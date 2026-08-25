/ग्वालियर में 13 घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई, बांग्लादेश बॉर्डर लेकर रवाना हुई क्राइम ब्रांच, पहचान छुपाकर रह रहे थे

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क्राइम ब्रांच ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गैर-कानूनी रूप से रह रहे संदिग्ध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कानूनी कार्रवाई की है. क्राइम ब्रांच की विशेष सुरक्षा टीम रात में 13 संदिग्धों को डिपोर्टेशन (देश-निकाले) के लिए बांग्लादेश बॉर्डर ले जाने के लिए निकली है. बता दें कि क्राइम ब्रांच ने 3-4 अगस्त की रात ग्वालियर के बेहद संवेदनशील इलाकों की झुग्गी-बस्तियों में गुप्त रूप से छापेमारी की थी, इस दौरान महिलाओं और बच्चों समेत 13 लोगों को हिरासत में लिया गया था.
बांग्लादेश बॉर्डर लेकर रवाना हुई क्राइम ब्रांच
पिछले लगभग 20 दिनों से अलग-अलग सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस की ओर से उनसे लगातार पूछताछ की जा रही थी और उनके दस्तावेजों की बारीकी से जांच-पड़ताल की जा रही थी. जांच-पड़ताल की प्रक्रिया पूरी होने और उनके अवैध प्रवासी होने की पुष्टि होने के बाद उन्हें वापस भेजने का फैसला लिया गया. क्राइम ब्रांच की एक टीम कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें लेकर बॉर्डर के लिए रवाना हो गई है. बांग्लादेश बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की ओर से जरूरी औपचारिकताओं और पूछताछ का काम पूरा होने के बाद, इन सभी 13 संदिग्धों को उनके देश वापस भेज दिया जाएगा.
3-4 अगस्त की रात क्राइम ब्रांच ने की थी छापेमारी
पुलिस के मुताबिक, सभी संदिग्ध ग्वालियर के कई संवेदनशील इलाकों की झुग्गियों में छिपकर रह रहे थे. गुप्त सूचना मिलने पर क्राइम ब्रांच ने 3-4 अगस्त की रात को उन जगहों पर छापा मारा और महिलाओं और बच्चों समेत 13 लोगों को पकड़ा. सभी को हिरासत में लेने के बाद बांग्लादेशी नागरिकों से 20 दिनों तक जरूरी पूछताछ की गई. इसके बाद ग्वालियर क्राइम ब्रांच की एक टीम सभी घुसपैठियों को उनके देश वापस भेजने के लिए रवाना हो गई है.
पहचान छुपाकर रह रहे थे
रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक बांग्लादेशी महिला को महलगांव (सिटी सेंटर) इलाके से पकड़ा गया था. वहीं इनमें से 12 लोग कई सालों से पिंटो पार्क इलाके में रह रहे थे. पूछताछ के दौरान घुसपैठियों ने बताया कि वे भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर सक्रिय दलालों को पैसे देकर चुपके से भारत में आए थे. इसके बाद वे पहचान छुपाकर अलग-अलग रास्तों से ग्वालियर पहुंचे और वहीं रहने लगे.
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