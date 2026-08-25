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ग्वालियर में 13 घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई, बांग्लादेश बॉर्डर लेकर रवाना हुई क्राइम ब्रांच, पहचान छुपाकर रह रहे थे

Gwalior News: ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने 3-4 अगस्त की रात 13 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया था. वे शहर के कई इलाकों की झुग्गियों में छिपकर रह रहे थे. पूछताछ के बाद, अब उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया चल रही है.

Written ByRanjana Kahar
Published: Aug 25, 2026, 02:00 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 02:25 PM IST
ग्वालियर में 13 घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई, बांग्लादेश बॉर्डर लेकर रवाना हुई क्राइम ब्रांच, पहचान छुपाकर रह रहे थे

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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