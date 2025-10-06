Advertisement
'मुझसे दोस्ती कर लो, वरना...', लॉ स्टूडेंट ने महिला प्रोफेसर को एसिड अटैक की दी धमकी, बार-बार कर रहा संबंध बनाने की डिमांड

MP News: ग्वालियर स्थित लॉ कॉलेज की एक असिस्टेंट प्रोफेसर ने कॉलेज के ही स्टूडेंट पर उत्पीड़न (हरैसमेंट) का आरोप लगाया है. प्रोफेसर ने बताया कि आरोपी बार-बार उसके साथ अवैध संबंध बनाने का दबाव बना रहा है और उससे दोस्ती करने को मजबूर कर रहा है

 

Written By  Mayuri Payal|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 06, 2025, 07:58 PM IST
Gwalior Crime News: ग्वालियर स्थित लॉ कॉलेज के एक स्टूडेंट ने महिला असिस्टेंट प्रोफेसर को एसिड अटैक करने की धमकी दी है. असिस्टेंट प्रोफेसर उसी कॉलेज में पढ़ाती हैं. प्रोफेसर ने स्टूडेंट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि वह बार-बार उनका पीछा करता है, उन्हें स्टॉक करता है और फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए दबाव बनाता है.

स्टूडेंट कर रहा प्रोफेसर से संबंध बनाने की डिमांड
प्रोफेसर ने स्टूडेंट का नाम दुष्यंत सागर बताया है जो उसी लॉ कॉलेज में पढ़ाई करता है जिसमें प्रोफेसर पढ़ाती हैं. प्रोफेसर ने बताया कि दुष्यंत कई दिनों से उन्हें फॉलो कर रहा है. वह जहाँ-जहाँ जाती हैं, वहाँ पहुँच जाता है. पीछा करते-करते बार-बार बात करने और अनैतिक संबंध बनाने के लिए उकसाता है. नजरअंदाज करने पर भी वह अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आ रहा.

एसिड अटैक की दी धमकी
एक दिन दुष्यंत ने महिला प्रोफेसर का घर तक पीछा किया. घर से करीब 100 कदम की दूरी पर उसने प्रोफेसर पर एसिड अटैक की धमकी दी. दुष्यंत ने कहा कि अगर तुम मुझसे दोस्ती नहीं करोगी, बात नहीं करोगी तो मैं तुम पर तेज़ाब से हमला कर दूँगा. दुष्यंत की बात सुनकर प्रोफेसर घबरा गईं और परिजनों के साथ मुरार थाना शिकायत करने पहुँचीं.

पहले भी रोका था रास्ता
पुलिस ने दायर शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने बताया कि कुछ दिन पहले भी दुष्यंत ने प्रोफेसर को सरेराह रोका था. बार-बार उससे दोस्ती और बात करने पर मजबूर कर रहा था. उस वक्त महिला पड़ाव थाने गई थी. महिला को थाने में जाते देख वह डरकर वहाँ से फरार हो गया लेकिन उसकी यह शर्मनाक हरकत जारी रही. रिपोर्ट: करतार सिंह राजपूत, ग्वालियर

