कार, ट्रक, ट्रैक्टर सब हड़पे...ग्वालियर में सरकारी विभाग के नाम पर बड़ा वाहन घोटाला, करोड़ों की ठगी कर आरोपी गायब

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में वाहन ठगी का एक बड़ा मामला उजागर हुआ है, जिसमें सरकारी विभाग और बड़ी कंपनियों में किराए पर गाड़ी लगवाने के नाम पर करीब ₹4 करोड़ की गाड़ियों की धोखाधड़ी की गईं.सिटी सेंटर के पटेल नगर के रहने वाले एक व्यक्ति पर 35 कार, ट्रक और ट्रैक्टर मालिकों से धोखाधड़ी करने और उनकी गाड़ियों पर कब्ज़ा करने का आरोप है. इतना ही नहीं आरोपी सबसे ठगी करके फरार भी हो गया और लोगों की जमापूंजी भी चली गई.

सरकारी विभाग में गाड़ी लगवाने के नाम पर ठगी

बताया जा रहा है कि आरोपी हिमाचल शर्मा ने कई लोगों को झांसा देकर उनसे 35 गाड़ियां ले लीं और फिर फरार हो गया. उसने कुछ लोगों की गाड़ियां गिरवी रखकर लोन लिया और कुछ गाड़ियों का सौदा भी कर डाला. पीड़ितों ने पुलिस को बताया कि हिमाचल शर्मा ने उन्हें बताया था कि उसके सरकारी विभागों और कुछ बड़ी कंपनियों में कनेक्शन हैं. वह यहां गाड़ियां किराए पर देने का काम करता है. लोगों को झांसा देने के बाद उसने उनकी कार, ट्रक और ट्रैक्टर भी किराए पर ले लिए और पहली किस्त के तौर पर 25 हजार रुपये महीने से लेकर 1 लाख रुपये तक देने का वादा किया. फिर न तो पैसे वापस किए, न ही गाड़ियां वापस कीं और उनकी जमा-पूंजी भी चली गई.

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

शिकायत करने वालों ने सोमवार रात करीब 11:30 बजे क्राइम ब्रांच में शिकायत की जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया. ऐसा ही एक मामला पहले भी सामने आया था, जिसमें पुलिस ने अभय भदौरिया को इसी तरह की धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था. पुलिस ने उसके पास से 21 गाड़ियां बरामद की थीं. फिलहाल, पुलिस ने आरोपी हिमाचल शर्मा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश शुरू कर दी है.

