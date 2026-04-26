Gwalior Crypto Fraud: क्रिप्टोकरेंसी के नाम पर 1.41 करोड़ की ठगी, गाजियाबाद से दो सगे भाई गिरफ्तार

Gwalior Crypto Fraud Case: ग्वालियर में क्रिप्टोकरेंसी में निवेश का झांसा देकर फैक्ट्री संचालक से एक करोड़ 41 लाख रुपए ठगने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. साइबर क्राइम पुलिस ने दो सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है. इन आरोपियों ने साइबर ठगों को कमीशन पर अपना बैंक खाता उपलब्ध कराया था. दोनों के संयुक्त खाते में ठगी की रकम का हिस्सा 10 लाख 50 हजार रुपए पहुंचा था, जबकि 1 करोड़ 68 लाख रुपए का उनके खाते में अलग-अलग जगहों से ट्रांजेक्शन मिला है. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

दरअसल, ग्वालियर के पिंटो पार्क में बॉक्स की फैक्ट्री संचालित करने वाले दुर्गाशंकर नागर ने छह महीने पहले साइबर क्राइम में शिकायत कर बताया था कि ई-मेल के जरिए क्रिप्टोकरेंसी में निवेश का झांसा देकर उन्हें ठगा गया है. ठगों ने गोल्ड DGM कॉइन फिक्स डॉट कॉम कंपनी में रुपए लगाकर मोटा मुनाफा देने का लालच दिया. दुर्गाशंकर नागर झांसे में आ गए और दो महीने में 1 करोड़ 41 लाख 17 हजार रुपए अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए, लेकिन प्रॉफिट का पैसा नहीं मिला.

दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार

ठगी का एहसास होने पर दुर्गाशंकर ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पड़ताल में पता चला कि फर्स्ट लेयर में गाजियाबाद के महादेव सर्जिकल नाम के खाते में 10 लाख 50 हजार रुपए गए हैं. यह खाता उत्तर प्रदेश के हापुड़ निवासी आदित्य शर्मा और प्रियांशु शर्मा का संयुक्त खाता है. दोनों भाइयों को नोटिस देकर ग्वालियर बुलाया गया, लेकिन वे नहीं आए. साइबर टीम गाजियाबाद में डेरा डाले थी. इस बीच आरोपी चोरी-छुपे ग्वालियर में जमानत का प्रयास कर रहे थे, जिसकी सूचना पर बिरला हॉस्पिटल के पास से दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया.

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अलग-अलग जगहों पर ट्रांजेक्शन

पूछताछ में दोनों भाइयों ने कबूल किया कि उन्होंने 1 प्रतिशत कमीशन पर अपना खाता साइबर ठगों को दिया था. पुलिस ने जब खाते की डिटेल निकाली तो उसमें 1 करोड़ 68 लाख रुपए का अलग-अलग जगहों से ट्रांजेक्शन मिला. हालांकि, खाते से पुलिस ने सिर्फ 59 हजार रुपए बरामद किए हैं. पुलिस इस मामले में पहले ही चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. अब आदित्य और प्रियांशु को दो दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस मुख्य ठगों तक पहुंचने के लिए मनी ट्रेल खंगाल रही है. आशंका है कि यह गिरोह देशभर में कई लोगों को शिकार बना चुका है. फिलहाल पुलिस इन दोनों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है.

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