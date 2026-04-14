दलिया की जगह चक्की वाले ने पीस दिया बारीक आटा, उल्टा ग्राहक पर रोब झाड़ा, ग्वालियर का अनोखा मामला

Gwalior Atta Chakki: अगर आप आटा चक्की की दुकान पर जाते हैं और दलिया पीसने के लिए कहते हैं. लेकिन अगर दलिया की जगह बारीक आटा पीस दिया जाए तो आप विरोध ही करेंगे. उसके बाद अगर आप के साथ चक्की मालिक मारपीट भी करें तो क्या कहेंगे. कुछ ऐसा ही एमपी के ग्वालियर से सामने आया है. जहां के युवक के साथ केवल इसी बात के लिए मारपीट की गई है कि उसने दलिया की जगह आटा पीसने का विरोध किया था. हालांकि मारपीट के बाद यह मामला पुलिस तक पहुंच गया और एफआईआर दर्ज होने के बाद मामले की जांच हो रही है.

ग्वालियर की पुरानी छावनी का मामला

मामला ग्वालियर की पुरानी छावनी का बताया जा रहा है. यहां रहने वाले विनोद बाथम ने पुलिस से शिकायत कर बताया कि हीरानगर स्थित एक आटा चक्की हैं. जिसे राकेश भदोरिया चलते हैं. विनोद ने उनकी चक्की पर अपना गेंहू डाला था और उन्हें गेंहू को दलिया के रूप में पीसने को कहा था. जब वह शाम को चक्की पर दलिया लेने पहुंचा तो दलिए की जगह पर बारीक आटा पीस दिया था. जिसपर विनोद ने आपत्ति जताई तो चक्की मालिक राकेश भदौरिया और उसका विवाद हो गया. जिसके बाद चक्की मालिक राकेश भदौरिया और अभय भदौरिया ने विनोद बाथम की जमकर लात घूसों से मारपीट कर दी.

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मारपीट में विनोद का एक दांत टूट गया. इतना ही नहीं मारपीट के आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया. जिसकी शिकायत फरियादी विनोद बाथम ने पुलिस से की हैं. वहीं पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर चक्की मालिक और उसके परिजन के खिलाफ मामला दर्ज कर आंगे की कार्रवाई शुरू कर दी हैं. मामले ग्वालियर के सीएसपी रॉबिन जैन का कहना है कि पुलिस मामले में जांच कर रही है. जल्द ही इस मामले में एक्शन लिया जाएगा. लेकिन जिस तरह से दलिया की जगह बारीक आटा पीसने का यह मामला सामने आया है, वह चर्चा में जरूर बना हुआ है.

ग्वालियर से करतार सिंह राजपूत की रिपोर्ट

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