दो वारदात, दो तरीके! रिश्तेदारों को फोटो भेजने की धमकी, ग्वालियर में ठगों ने उड़ाए लाखों रुपये

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ग्वालियर में साइबर ठगों ने अलग-अलग तरीकों से दो लोगों को अपना शिकार बनाया. पहली घटना महाराजपुरा पुलिस स्टेशन इलाके के DD नगर में हुई, जहां 64 साल के श्रीराम यादव को टेलीग्राम पर मैडरेस्ट कस्टमर सर्विस के नाम से एक ऑफर मिला, जिसमें घर बैठे काम करने पर अच्छी सैलरी का वादा किया गया था. ठगों ने उन्हें एक टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा और होटल रेटिंग से जुड़े काम दिए. शुरू में उन्होंने थोड़ी रकम देकर उनका भरोसा जीता, फिर ज्यादा मुनाफे का लालच देकर डॉलर खरीदने के लिए मना लिया. बुज़ुर्ग ने ₹8 लाख ट्रांसफर कर दिए. जब उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे, तो ठगों ने टैक्स के नाम पर उनसे और ₹2.70 लाख ऐंठ लिए. कुल ₹10.70 लाख की ठगी करने के बाद वे गायब हो गए.
पहले मामले में बुजुर्ग से ठगी
पुलिस को दी गई शिकायत में बुजुर्ग ने बताया गया कि, ठगों ने कहा कि उन्हें होटल के लिए रिव्यू और रेटिंग देनी होगी. काम पूरा होने पर पेमेंट किया जाएगा और अगर काम अच्छा रहा, तो और भी काम दिया जाएगा. जब श्रीराम ने होटल रेटिंग का काम पूरा किया, तो ठगों ने उन्हें थोड़ा मुनाफा देकर उनका भरोसा जीत लिया. भरोसा जीतने के बाद ठगों ने उन्हें डॉलर खरीदने का काम दिया. उन्होंने कहा कि डॉलर खरीदने से ज्यादा मुनाफा होगा. भरोसे में आकर श्रीराम ने लगभग 8 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए. कुछ दिनों बाद, जब उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे, तो ठगों ने कहा कि पैसे वापस करने से पहले उन्हें टैक्स के तौर पर 2 लाख 70 हजार रुपये जमा करने होंगे. पैसे वापस मिलने की उम्मीद में बुज़ुर्ग ने यह रकम भी ट्रांसफर कर दी, लेकिन इसके बाद भी ठगों ने पैसे वापस नहीं किए. तब उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ ठगी हुई है. ठगी का पता चलने पर श्रीराम यादव ने साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत की. शिकायत के आधार पर महाराजपुरा पुलिस स्टेशन ने अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
दूसरा मामला
वहीं दूसरा मामला झांसी रोड थाना क्षेत्र का है. यहां रहने वाली 36 वर्षीय महिला ने पुलिस को शिकायत में बताया कि, 30 जुलाई को उसके मोबाइल पर अनजान नंबरों से कई कॉल आए थे. फोन करने वाले आसानी से लोन दिलाने का लालच दे रहे थे. महिला ने जब लोन लेने से इनकार कर दिया तो ठगों ने उसे धमकाना शुरू कर दिया. जालसाजों ने दावा किया कि उन्होंने उसका फोन हैक कर लिया है और उसके निजी फोटो उनके पास हैं. इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया से उसके और उसके रिश्तेदारों के फोटो चुराकर उन्हें अश्लील बनाकर रिश्तेदारों और परिचितों को भेजने की धमकी दी.
रिश्तेदारों को फोटो भेजने की धमकी
ठगों ने महिला के कॉल लॉग से उसके रिश्तेदारों और जान-पहचान वालों के फोन नंबर भी हासिल कर लिए थे. बदनामी के डर से, पीड़िता ने कई किश्तों में धोखेबाजों को लगभग ₹4 लाख दिए. पैसे मिलने के बाद भी, स्कैमर्स और पैसे की मांग करते रहे. जमा पूंजी गंवाने के बावजूद जब ठगों ने दोबारा फोटो वायरल करने की धमकी दी, तब महिला ने हिम्मत जुटाकर झांसी रोड थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है. जिन बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए थे, उनकी जानकारी जुटाई जा रही है और साइबर सेल की मदद से आरोपियों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है.