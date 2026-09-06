दो वारदात, दो तरीके! रिश्तेदारों को फोटो भेजने की धमकी, ग्वालियर में ठगों ने उड़ाए लाखों रुपये

पहले मामले में बुजुर्ग से ठगी

पुलिस को दी गई शिकायत में बुजुर्ग ने बताया गया कि, ठगों ने कहा कि उन्हें होटल के लिए रिव्यू और रेटिंग देनी होगी. काम पूरा होने पर पेमेंट किया जाएगा और अगर काम अच्छा रहा, तो और भी काम दिया जाएगा. जब श्रीराम ने होटल रेटिंग का काम पूरा किया, तो ठगों ने उन्हें थोड़ा मुनाफा देकर उनका भरोसा जीत लिया. भरोसा जीतने के बाद ठगों ने उन्हें डॉलर खरीदने का काम दिया. उन्होंने कहा कि डॉलर खरीदने से ज्यादा मुनाफा होगा. भरोसे में आकर श्रीराम ने लगभग 8 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए. कुछ दिनों बाद, जब उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे, तो ठगों ने कहा कि पैसे वापस करने से पहले उन्हें टैक्स के तौर पर 2 लाख 70 हजार रुपये जमा करने होंगे. पैसे वापस मिलने की उम्मीद में बुज़ुर्ग ने यह रकम भी ट्रांसफर कर दी, लेकिन इसके बाद भी ठगों ने पैसे वापस नहीं किए. तब उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ ठगी हुई है. ठगी का पता चलने पर श्रीराम यादव ने साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत की. शिकायत के आधार पर महाराजपुरा पुलिस स्टेशन ने अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.