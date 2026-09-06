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दो वारदात, दो तरीके! रिश्तेदारों को फोटो भेजने की धमकी, ग्वालियर में ठगों ने उड़ाए लाखों रुपये

Gwalior News: ग्वालियर में साइबर क्राइम की दो अलग-अलग घटनाओं में ठगों ने एक बुजुर्ग और एक महिला से कुल ₹14.70 लाख की धोखाधड़ी की. इन घोटालों में टेलीग्राम पर होटल रेटिंग के काम और महिला पीड़ित के रिश्तेदारों को उसकी अश्लील तस्वीरें भेजने की धमकी देकर ठगी करना शामिल था.

Written ByKartar Singh RajputEdited ByRanjana Kahar
Published: Sep 06, 2026, 07:03 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 07:03 AM IST
दो वारदात, दो तरीके! रिश्तेदारों को फोटो भेजने की धमकी, ग्वालियर में ठगों ने उड़ाए लाखों रुपये

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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