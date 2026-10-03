/20 हजार की सैलरी में करोड़ों का खेल, ग्वालियर में बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क का खुलासा, दुबई, कंबोडिया और श्रीलंका तक जुड़े तार

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ग्वालियर में साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन गैम्बलिंग के ऐसे नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जिसके तार विदेशों तक जुड़े होने का दावा पुलिस ने किया है. साइबर क्राइम विंग ने कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. साइबर क्राइम विंग को सूचना मिली थी कि फ्लैट में बैंक अकाउंट बेचने और ऑनलाइन साइबर फ्रॉड से जुड़ा काम किया जा रहा है. सूचना पर पुलिस टीम ने माता वाली गली, सांवरिया धाम फेस-1 स्थित मकान पर दबिश दी. कमरे में चार युवक लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल फोन पर काम करते मिले. पूछताछ में पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने फेयरप्ले-1 डॉट कॉम वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन गैम्बलिंग और साइबर फ्रॉड से जुड़े लेनदेन की बात कबूल की.
पुलिस के मुताबिक इस पूरे नेटवर्क में म्यूल बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया जाता था. यानी ऐसे बैंक खातों का इस्तेमाल, जिनके जरिए कथित तौर पर फ्रॉड और ऑनलाइन गेमिंग का पैसा ट्रांसफर किया जाता था. पुलिस का कहना है कि आरोपियों को अलग-अलग बैंक खातों की जानकारी व्हाट्सऐप के जरिए मिलती थी. इन खातों में पैसा आने के बाद वेबसाइट पर ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट किया जाता था. दावा है कि कई बैंक खाते लेनदेन के कुछ दिनों बाद ही बंद हो जाते थे,जांच में यह भी सामने आया कि नेटवर्क में अलग-अलग लोगों के दस्तावेजों पर सिम कार्ड और बैंक खाते उपलब्ध कराने का काम किया जाता था, पुलिस के मुताबिक आरोपियों को इस काम के बदले 20 हजार रुपये महीने की सैलरी मिलती थी. जबकि सात दिन के हिसाब से होने वाले काम में नेटवर्क के संचालकों को करीब 4 से 5 लाख रुपये का फायदा होने की बात पूछताछ में सामने आई है.
अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का भी खुलासा
पुलिस के मुताबिक इस नेटवर्क का कनेक्शन सिर्फ ग्वालियर या मध्यप्रदेश तक सीमित नहीं है. जांच में दुबई, कंबोडिया और श्रीलंका से जुड़े अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का भी खुलासा होने का दावा किया गया है. पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों की तलाश में जुटी है. खास तौर पर उस व्यक्ति की तलाश की जा रही है, जो कथित तौर पर म्यूल बैंक अकाउंट, मोबाइल फोन, सिम कार्ड, लैपटॉप और टैबलेट उपलब्ध कराता था. इस मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों राजा रायकवार, नीलेश रावत, पंकज पाल, रानू रावत और उदय चौहान को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4), 61(2), पब्लिक गेम्बलिंग एक्ट और आईटी एक्ट की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है. अब साइबर क्राइम विंग आरोपियों से पूछताछ कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि करोड़ों रुपये के इस कथित नेटवर्क में और कितने लोग शामिल हैं और विदेशों से इसका कनेक्शन किस स्तर तक फैला हुआ है.
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