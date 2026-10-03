/20 हजार की सैलरी में करोड़ों का खेल, ग्वालियर में बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क का खुलासा, दुबई, कंबोडिया और श्रीलंका तक जुड़े तार

अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का भी खुलासा

पुलिस के मुताबिक इस नेटवर्क का कनेक्शन सिर्फ ग्वालियर या मध्यप्रदेश तक सीमित नहीं है. जांच में दुबई, कंबोडिया और श्रीलंका से जुड़े अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का भी खुलासा होने का दावा किया गया है. पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों की तलाश में जुटी है. खास तौर पर उस व्यक्ति की तलाश की जा रही है, जो कथित तौर पर म्यूल बैंक अकाउंट, मोबाइल फोन, सिम कार्ड, लैपटॉप और टैबलेट उपलब्ध कराता था. इस मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों राजा रायकवार, नीलेश रावत, पंकज पाल, रानू रावत और उदय चौहान को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4), 61(2), पब्लिक गेम्बलिंग एक्ट और आईटी एक्ट की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है. अब साइबर क्राइम विंग आरोपियों से पूछताछ कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि करोड़ों रुपये के इस कथित नेटवर्क में और कितने लोग शामिल हैं और विदेशों से इसका कनेक्शन किस स्तर तक फैला हुआ है.