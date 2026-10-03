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20 हजार की सैलरी में करोड़ों का खेल, ग्वालियर में बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क का खुलासा, दुबई, कंबोडिया और श्रीलंका तक जुड़े तार

ग्वालियर में पुलिस ने साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन गैम्बलिंग में शामिल एक नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. साइबर क्राइम विंग ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक आरोपी एक फ्लैट में गिरोह चला रहे थे.

Written ByKartar Singh RajputEdited ByPooja
Published: Oct 03, 2026, 01:12 PM IST|Updated: Oct 03, 2026, 01:22 PM IST
20 हजार की सैलरी में करोड़ों का खेल, ग्वालियर में बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क का खुलासा, दुबई, कंबोडिया और श्रीलंका तक जुड़े तार

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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