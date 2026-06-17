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Bhopal Gwalior Weather Update: राजधानी भोपाल और ग्वालियर में मौसम का मिजाद बदल गया है. भोपाल में बुधवार सुबह से ही मौसम सुहावना बना रहा और रुक-रुककर बारिश हुई. दोपहर करीब 12 बजे मौसम ने अचानक करवट ली और तेज बारिश शुरू हो गई. लगभग 15 मिनट तक हुई बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली. हालांकि बारिश थमने के बाद शहर में धूप और बादलों की आंख मिचौली का दौरा जारी है. बारिश होने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई. वहीं मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और गरज-चमक की संभावना जताई है.
ग्वालियर समेत पूरे इलाके में मौसम का मिजाज बदल रहा है. मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और बारिश, आंधी-तूफान व तेज हवाओं का अनुमान जताया है. आंधी बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
ग्वालियर का मौसम
मंगलवार दोपहर शहर के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई और गर्मी से कुछ राहत मिली. हालांकि, बारिश के बाद भी उमस और भीषण गर्मी बनी रही. ग्वालियर का अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि बुधवार सुबह न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस रहा. सुबह 8:30 बजे तक ही तापमान 31 डिग्री तक पहुंच गया था.
Bhopal Gwalior Weather Update
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, हरियाणा और आसपास के इलाकों में एक साइक्लोनिक सिस्टम सक्रिय है. इसके अलावा, बिहार-झारखंड क्षेत्र में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है. 18 जून से उत्तर-पश्चिम भारत पर एक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर पड़ने की संभावना है. इन मौसमी सिस्टम के असर से ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में प्री-मानसून गतिविधियां तेज हो जाएंगी.
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