Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /ग्वालियर
  • /साइक्लोनिक सिस्टम ने बदला ग्वालियर का मौसम, अगले 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी, भोपाल में बारिश के बाद धूप-छांव की आंख मिचौली

साइक्लोनिक सिस्टम ने बदला ग्वालियर का मौसम, अगले 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी, भोपाल में बारिश के बाद धूप-छांव की आंख मिचौली

Bhopal Gwalior Weather Update: भोपाल और ग्वालियर में मौसम का मिजाज बदल गया है. भोपाल में बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली. वहीं ग्वालियर में मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए बारिश और गरज-चमक का येलो अलर्ट जारी किया है.

Written ByPooja
Published: Jun 17, 2026, 02:22 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 02:22 PM IST
साइक्लोनिक सिस्टम ने बदला ग्वालियर का मौसम, अगले 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी, भोपाल में बारिश के बाद धूप-छांव की आंख मिचौली

About the Author

Pooja

Pooja

पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ग्वालियर स्टेशन पर हड़कंप! ट्रेन से गायब हुआ इंजीनियर का 10 लाख कैश से भरा सूटकेस
gwalior news2 min ago
2
gwalior weather update2 min ago
3
Mohan Yadav42 min ago
4
Ujjain Mahakal tempel59 min ago
5
shahdol crime news2 hrs ago