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भाई ही निकला खलनायक! बहन के घर 50 लाख की फर्जी लूट की रची साजिश, 24 घंटे में पुलिस ने किया खुलासा

Dabra Robbery Case: ग्वालियर के डबरा में भाई, भाभी और उनके दो साथियों ने मिलकर 50 लाख रुपये की फर्जी लूट की साजिश रची. पुलिस ने 24 घंटे में मामले का खुलासा कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया. लगभग पूरा चोरी का माल बरामद कर लिया.

Written ByKartar Singh RajputEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 06, 2026, 07:13 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 07:13 PM IST
भाई ही निकला खलनायक! बहन के घर 50 लाख की फर्जी लूट की रची साजिश, 24 घंटे में पुलिस ने किया खुलासा
Image Credit: Gwalior Crime News

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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