भाई ही निकला खलनायक! बहन के घर 50 लाख की फर्जी लूट की रची साजिश, 24 घंटे में पुलिस ने किया खुलासा

Gwalior Crime News: ग्वालियर जिले के डबरा में सामने आए हाई-प्रोफाइल लूटकांड का पुलिस ने महज 24 घंटे में ऐसा खुलासा किया है, जिसने रिश्तों की बुनियाद पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं. जिस भाई को फरियादी अपना सबसे करीबी मानती थी, उसी ने अपनी पत्नी और दोस्तों के साथ मिलकर लाखों रुपये की नकदी और जेवर हड़पने की साजिश रच डाली. राहत की बात यह है कि पुलिस ने न सिर्फ पूरे मामले का पर्दाफाश किया बल्कि चोरी गया लगभग पूरा माल भी बरामद कर लिया है. खास बात यह भी है कि लूट की खुशी में मुख्य आरोपी के 'नायक नहीं खलनायक हूं में..' फिल्मी गाने पर नाचने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है.