जिगरी दोस्त ही निकला कातिल, मामूली विवाद में उतारा मौत के घाट, झकझोर देगा ग्वालियर का मामला

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Gwalior Crime News: ग्वालियर के डबरा क्षेत्र में दोस्ती के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक युवक ने अपने ही जिगरी दोस्त की गला रेतकर हत्या कर दी. हत्या की वजह चोरी को लेकर दोनों के बीच चल रहा विवाद बताया जा रहा है. पुलिस ने इस अंधे कत्ल का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया है. पुलिस के अनुसार आरोपी और मृतक कई वर्षों से दोस्त थे, लेकिन आपसी विवाद ने इस दोस्ती का दर्दनाक अंत कर दिया.
मामला डबरा देहात थाना क्षेत्र का है, जहां 17 जुलाई की सुबह रेलवे गोदाम के पास स्थित पठान बाबा दरगाह परिसर में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. शुरुआती जांच में मृतक की पहचान नहीं हो सकी, लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से उसकी पहचान 25 वर्षीय साहिल खान निवासी मोहन सिंह नगर, डबरा के रूप में हुई. शव की गर्दन पर धारदार हथियार से किए गए गहरे वार के निशान मिले, जिससे हत्या की आशंका और मजबूत हो गई.
CCTV कैमरे भी खंगाले
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. तकनीकी साक्ष्यों और जांच के आधार पर पुलिस का संदेह साहिल के करीबी दोस्त हरीश जोशी निवासी गुप्तापुरा पर गया. पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने हत्या करना स्वीकार कर लिया. आरोपी ने बताया कि वह और साहिल पिछले सात-आठ वर्षों से दोस्त थे तथा डबरा कृषि उपज मंडी क्षेत्र में साथ रहकर गुटखा-पुड़िया बेचने का काम करते थे.
हत्या का मामला दर्ज
पूछताछ में आरोपी ने बताया कि साहिल अक्सर चोरी करता था और उसका आरोप उस पर आ जाता था. इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ गया. घटना वाली रात भी इसी मुद्दे पर झगड़ा हुआ, जिसके बाद गुस्से में आकर उसने पास में रखे चाकू से साहिल के गले पर हमला कर दिया. गंभीर चोट लगने और अधिक खून बहने से साहिल की मौके पर ही मौत हो गई. वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया था. पुलिस ने उसकी निशानदेही पर चाकू बरामद कर हत्या का मामला दर्ज करते हुए उसे जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है.
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