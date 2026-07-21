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जिगरी दोस्त ही निकला कातिल, मामूली विवाद में उतारा मौत के घाट, झकझोर देगा ग्वालियर का मामला

Gwalior Murder Case: ग्वालियर के डबरा में एक युवक ने चोरी के आरोप को लेकर अपने जिगरी दोस्त साहिल खान की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी. पुलिस ने सीसीटीवी और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी हरीश जोशी को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया है.

Written ByKartar Singh RajputEdited By:Manish kushawah
Published: Jul 21, 2026, 08:09 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 08:09 PM IST
जिगरी दोस्त ही निकला कातिल, मामूली विवाद में उतारा मौत के घाट, झकझोर देगा ग्वालियर का मामला
Image Credit: ZEE MEDIA

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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