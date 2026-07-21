जिगरी दोस्त ही निकला कातिल, मामूली विवाद में उतारा मौत के घाट, झकझोर देगा ग्वालियर का मामला

हत्या का मामला दर्ज

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि साहिल अक्सर चोरी करता था और उसका आरोप उस पर आ जाता था. इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ गया. घटना वाली रात भी इसी मुद्दे पर झगड़ा हुआ, जिसके बाद गुस्से में आकर उसने पास में रखे चाकू से साहिल के गले पर हमला कर दिया. गंभीर चोट लगने और अधिक खून बहने से साहिल की मौके पर ही मौत हो गई. वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया था. पुलिस ने उसकी निशानदेही पर चाकू बरामद कर हत्या का मामला दर्ज करते हुए उसे जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है.