डबरा में कलश यात्रा के दौरान बनी भगदड़ जैसी स्थिति, एक महिला की मौत, दो की हालत गंभीर

Gwalior News-ग्वालियर के डबरा में नवग्रह पीठ प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान कलश वितरण के दौरान भगदड़ मच गई. इस हादसे में तीन-चार महिलाएं दब गईं. घायल महिलाओं को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन व्यवस्थाओं की कमी के चलते एक महिला की मौत हो गई. जबकि हादसे में घायल दो अन्य महिलाओं को ग्वालियर रेफर किया गया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Feb 10, 2026, 03:53 PM IST
Stampede in Dabra-मध्यप्रदेश के ग्वालियर के डबरा में बड़ा हादसा हो गया. यहां नवग्रह मंदिर के प्राण-प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कलश यात्रा शुरू होने से पहले भगदड़ मच गई. पुलिस द्वारा एक गेट खोलकर अचानक बंद किए जाने से तीन–चार महिलाएं दब गईं. हादसे में घायल महिलाओं को तत्काल डबरा सिविल अस्पताल लाया गया, जहां इलाज और व्यवस्थाओं की कमी के चलते 70 वर्षीय रति साहू की मौत हो गई. परिजनों ने पुलिस और अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं. 

10 से 20 फरवरी तक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव
जानकारी के मुताबिक, नवग्रह पीठ का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 10 से 20 फरवरी तक प्रस्तावित है. इसी क्रम में आज नगर में विशाल कलश यात्रा निकाली जानी थी. दोपहर 1 बजे कलश यात्रा की घोषणा थी, लेकिन महिलाएं सुबह 9 बजे से ही स्टेडियम ग्राउंड पहुंचने लगीं. देखते ही देखते भीड़ बढ़ गई और कलश वितरण शुरू होते ही अफरा-तफरी मच गई. बताया जा रहा है कि करीब 20 हजार महिलाओं के पहुंचने के अनुमान था. इतनी संख्या का अनुमान होने के बाद भी प्रशासन की तरफ से खास इंतजाम नहीं किए गए थे. 

वितरण के दौरान मची भगदड़
यह भगदड़ तब मची जब यात्रा से पहले कलश का वितरण किया जा रहा था. इसी दौरान जल्दी और पहले कलश पाने की होड़ में भीड़ बढ़ गई और भगदड़ मच गई. मृतक महिला की बहू ने बताया कि पुलिसकर्मियों ने अचानक से गेट खोल दिया, जिससे भीड़ बेकाबू हो गई. भीड़ सास को कुचलते हुए आगे निकल गई. हादसे के तुरंत बाद उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे तो यहां डॉक्टरों ने लापरवाही बरती. अस्पताल में करीब 30 मिनट तक वे तड़पती रहीं. 

हादसे में तीन महिलाएं हुईं घायल
हादसे में कुल तीन महिलाएं घायल हुईं.एक महिला की डबरा सिविल अस्पताल में मौत हो गई, जबकि दो घायलों को ग्वालियर रेफर किया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.वहीं महिला की मौत बाद में परिजन शव को लेकर डबरा पुलिस थाने पहुंचे जहां पूर्व गृहमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा भी पीड़ित परिवार के बीच पहुंचे और उन्हें सांत्वना दी. घटना के बाद प्रशासन पर सवाल खड़े हो गए हैं। मामले की जांच की मांग तेज हो गई है.

जानिए क्यों खास है मंदिर 
ग्वालियर के डबरा में बना नवग्रह मंदिर ऐसा मंदिर है, जहां नवग्रह के साथ उनकी पत्नियां भी विराजमान हैं. 12 एकड़ जमीन पर सिर्फ मंदिर बना है. नवग्रह मंदिर सनातन धर्म परंपरा, वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र आधार पर 108 खंभों पर स्थापित किया है. इस मंदिर में बने हर मंदिर और ग्रह को ऐसे स्थान दिया गया है कि कभी वह एक-दूसरे के सामने न आ सके. सूर्य मंदिर की स्थापना के साथ उनके तेज को नियंत्रित करने पानी का तालाब, नालियां और झरोखे बना गए हैं.

