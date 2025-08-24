दमोह में स्कूली छात्रा ने हिला दिया 'सिस्टम'! क्या लीला साहू की तरह सपना का 'सपना' होगा पूरा?

Damoh Sapna Viral Video: मध्य प्रदेश में विकास को लेकर लगातार सरकार की किरकिरी हो रही है. पहले सीधी जिले की लीला साहू, अब दमोह जिले की एक छात्रा ने सरकार के सिस्टम को आइना दिखा दिया है. सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर सरकार से कई सवाल किए. आइए क्या कुछ कहा है, बताते हैं.
Damoh Sapna News: एमपी विकास की इबारत गढ़ रहा है. प्रदेश में हर दिन विकास कार्यों की सौगातें दी जा रही हैं. मध्य प्रदेश को विकसित बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए जाने की बात हो रही है. लेकिन क्या जमीनी हकीकत ऐसी है? इस सवाल का जवाब तलाशते हुए एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसमें सीधी जिले की लीला साहू की तरह एक स्कूली छात्रा ने सिस्टम को आइना दिखा दिया. सरकार से सवाल भी किए और इन सवालों के जवाब में मंत्री का बयान आया कि ये सब स्टंट है.
दमोह जिले के पथरिया क्षेत्र के सजिया गांव की रहने वाली एक छात्रा सपना अहिरवाल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. सपना दलित वर्ग से आती है और उसने सरकार के 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' नारे पर सवाल खड़े कर दिए. सपना ने बताया कि वह स्कूल जाती है, लेकिन बारिश के मौसम में चार से पांच किलोमीटर दलदल जैसी सड़क से होकर पैदल गुजरना पड़ता है. उसने कहा कि जब तक गांव में सड़क नहीं बनेगी, तब तक उसकी और बाकी बच्चों की पढ़ाई मुश्किल रहेगी.
सजिया गांव सड़क से वंचित है?
दरअसल, सजिया गांव आजादी के बाद से अब तक सड़क से वंचित है. आम दिनों में ग्रामीण किसी तरह काम चला लेते हैं, लेकिन बरसात में हालात और बिगड़ जाते हैं. बीमार पड़ने पर एंबुलेंस तक गांव में नहीं आ पाती और मरीजों को खाट पर उठाकर मुख्य सड़क तक ले जाना ग्रामीणों की मजबूरी है.
छात्रा को मंत्री ने दिलाया भरोसा
सजिया गांव दलित और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है. सरकार की योजनाओं में ऐसे वर्गों पर खास फोकस होने का दावा किया जाता है, लेकिन यहां विकास अब भी दूर है. यही वजह है कि सपना अहिरवाल का बेबाक बयान चर्चाओं में आ गया. वीडियो वायरल होने के बाद जब सवाल मंत्री लखन पटेल तक पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आजकल यह ट्रेंड बन गया है कि बच्चों को स्कूल ड्रेस पहनाकर कुछ भी बुलवाकर सोशल मीडिया में डाल दिया जाता है. हालांकि, जब उन्हें तस्वीरें दिखाई गईं तो उन्होंने भरोसा दिलाया कि गांव की सड़क जल्द बनेगी.
क्या सपना का सपना पूरा होगा?
दमोह ही नहीं, बल्कि प्रदेश के कई गांव अब भी सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं. हालात इतने खराब हैं कि मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाना चुनौती बना हुआ है और हजारों बच्चे जर्जर स्कूलों में जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर हैं. अब बड़ा सवाल यही है कि क्या सजिया गांव को सड़क मिलेगी और क्या सपना का सपना पूरा होगा?
(रिपोर्टः महेंद्र दुबे/ दमोह)
