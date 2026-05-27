काला-काला कहकर पति को पीटती है पत्नी, Iphone के साथ AC की डिमांड, बहू से तंग सास-बेटे मांग रहे न्याय

Gwalior News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में SP दफ्तर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. जहां बहू से परेशान होकर सास और पति न्याय की गुहार लगा रहे हैं. मां और बेटे का आरोप है कि बहू बेटे को परेशान करती है और उसके सांवले रंग को लेकर ताने मारती है. आए दिन वह पति के साथ मारपीट करती है और iPhone, एयर कंडीशनर (AC) और दूसरी चीजों की मांग करती है. डिमांड पूरी न होने पर आत्महत्या की धमकी देती है. दो बार फांसी लगाने का प्रयास भी कर चुकी है. उन्होंने पुलिस को उसकी प्रताड़ना का वीडियो सबूत भी सौंपा है. SP दफ्तर में मौजूद अधिकारियों ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी.

काला-काला कहकर पति को पीटती है पत्नी

दरअसल, यह पूरा मामला ग्वालियर थाना क्षेत्र के गोशपुरा नंबर 1 का है. इस इलाके की रहने वाली अतर देवी अपने बेटे कमल किशोर और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ SP के ऑफिस पहुंचीं. पीड़ित मां ने बताया कि उनकी बहू लतेश माहौर पूरे परिवार को लगातार परेशान कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बहू उन्हें दहेज से जुड़े किसी झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर उनके साथ क्रूरता कर रही है. अतर देवी ने आगे आरोप लगाया कि उनकी बहू न तो खाना बनाती है और न ही घर का कोई काम करती है. इसके अलावा शादी के दौरान मिले सारे गहने और सामान भी उनकी बहू के ही कब्जे में हैं. उन्होंने यह भी बताया कि उनके बेटे का रंग सांवला होने की वजह से उसकी पत्नी उसे काला कहकर ताने मारती है और उसके साथ मारपीट भी करती है.

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Iphone के साथ AC की डिमांड

पीड़ित सास ने आगे बताया कि उसकी बहू iPhone और एक एसी की मांग करती है, और मना करने पर आत्महत्या करने की धमकी देती है. सास ने आरोप लगाया कि उसकी बहू के माता-पिता उसे उकसाते हैं, और उससे कहते हैं कि वह परिवार को इस हद तक परेशान करे कि वे तलाक देने पर मजबूर हो जाएं. ठीक एक दिन पहले ही बहू ने एक दुपट्टे से फंदा लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी. इस मामले को लेकर किलागेट पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी. लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. कोई और विकल्प न बचने पर उन्हें SP के दफ्तर आना पड़ा.

पुलिस ने दिलाया भरोसा

SP के दफ्तर में शिकायत सुनने के बाद पुलिस अधिकारियों ने इस मामले को गंभीरता से लिया है. ग्वालियर पुलिस स्टेशन को मामले की जांच करने का निर्देश दिया गया है. आम तौर पर ऐसे मामले सामने आते हैं जिनमें ससुराल वाले बहू को परेशान करते हैं. लेकिन यहां स्थिति बिल्कुल उलट है. बहू से परेशान सास और पति अब इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं. फिलहाल पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि निष्पक्ष जांच की जाएगी.