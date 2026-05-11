पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के गुर्गे अरेस्ट, NCR में ग्रेनेड हमला-टारगेट किलिंग की थी तैयारी, MP के रहने वाले हैं आरोपी

Shahzad Bhatti Gang Arrested: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाले दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है. बताया जा रहा है कि ये युवक पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के इशारों पर काम करने वाले गैंगस्टर और आईएसआई से संबंधित शहजाद भट्टी के निर्देश पर काम करते थे. ग्रेनेड से हमला और टारगेट किलिंग की तैयारी थी. फिलहाल दोनों को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज गया है.

ग्वालियर के रहने वाले हैं दोनों

पुलिस टीम ने एनसीआर क्षेत्र में फायरिंग, ग्रेनेड हमले और टारगेट किलिंग करने की साजिश रचने वाले भट्टी गैंग के दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, राजवीर (21) मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के डबरा क्षेत्र का रहने वाला है. वहीं विवेक बंजारा (19) ग्वालियर का ही रहने वाला है. राजवीर को 18 अप्रैल को दिल्ली के सराय काले खां इलाके से गिरफ्तार किया गया था. जबकि विवेक बंजारा को 16 अप्रैल को ग्वालियर के डबरा से दबोचने में कामयाबी मिली थी.

आपत्तिजनक वीडियो और वॉइस नोट्स मिले

इस बीच पुलिस ने राजवीर के कब्जे से एक पिस्तौल और छह जिंदा कारतूस बरामद किए. उसके पास से दो मोबाइल फोन भी जब्त किए गए, जिनमें आपत्तिजनक वीडियो और वॉइस नोट्स मिले हैं. स्पेशल सेल को खुफिया जानकारी मिली थी कि शाहजाद भट्टी और उसके भारत स्थित साथी दिल्ली-एनसीआर में टारगेट किलिंग और हमलों की साजिश रच रहे हैं.

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अमृतसर से ले आए थे हथियार

इस मामले में 31 मार्च को मुकदमा दर्ज किया गया था. पूछताछ में पता चला कि दोनों आरोपियों को सोशल मीडिया के जरिए ‘राना भाई’ नाम के व्यक्ति ने भर्ती किया था. मार्च में भट्टी ने राजवीर को हथियार लाने के लिए अहमदाबाद भेजा था. इसके बाद 9 अप्रैल को दोनों अमृतसर गए और वहां से एक पिस्तौल, 15-20 कारतूस तथा 20 हजार रुपये लेकर आए थे.

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