iPhone के डिब्बे में पत्थर भरकर छूमंतर हुआ डिलीवरी बॉय, कंपनी को लगाया लाखों का चूना

Gwalior News: ग्वालियर में ऑनलाइन शॉपिंग से जुड़ी एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक डिलीवरी बॉय लाखों रुपये के iPhone लेकर फरार हो गया. आरोपी ने सही वज़न बनाए रखने के लिए Apple के डिब्बों में पत्थर भर दिए, ताकि किसी को भी कोई शक न हो.
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Gwalior News: ऑनलाइन शॉपिंग के इस दौर में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में धोखाधड़ी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां गोविंदपुरी स्थित एक ऑफिस में काम करने वाला एक डिलीवरी बॉय लाखों रुपये के iPhone लेकर फरार हो गया. आरोपी ने बड़ी चालाकी से Apple के डिब्बों में पत्थर भर दिए और उन्हें ऑफिस में ही छोड़ दिया, ताकि डिब्बों का वजन पहले जैसा ही बना रहे और किसी को उस पर शक न हो. कंपनी ने लगभग ढाई महीने बाद क्राइम ब्रांच में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई. इस बीच पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.
iPhone के डिब्बे में पत्थर भरकर फरार हुआ डिलीवरी बॉय
दरअसल आरोपी डिलीवरी बॉय ध्रुव सेन जो गोविंदपुरी के सिल्वर स्टेट में स्थित कंपनी के ऑफिस में काम करता था, 21 जनवरी की सुबह डिलीवरी के लिए 28 पार्सल लेकर निकला था. दोपहर तक उसने ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम में इनमें से 16 पार्सल को सफलतापूर्वक डिलीवर के तौर पर मार्क कर दिया था. हालांकि वह उस शाम ऑफिस वापस नहीं लौटा. जब कंपनी के टीम लीडर राजकुमार को शक हुआ तो उन्होंने ध्रुव द्वारा पीछे छोड़े गए बैग और कागजात की जांच की. जांच के दौरान टीम लीडर यह देखकर हैरान रह गए कि ऑफिस में छोड़े गए डिब्बों में पत्थर भरे हुए थे. वजन बनाए रखने और किसी को शक न हो, इसलिए ऐसा किया गया था.
कंपनी को लगाया लाखों का चूना
आरोपी ने बड़ी चालाकी से बक्सों के वजन में इस तरह हेर-फेर किया कि डिलीवरी के समय किसी को कोई शक न हो. कंपनी ने ढाई महीने तक ध्रुव की अपनी आंतरिक खोजबीन की. हालांकि इस पूरी अवधि के दौरान उसका मोबाइल फोन बंद रहा. कोई सुराग न मिलने पर अब क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई गई है. पुलिस का मानना है कि आरोपी ने इस अपराध को बहुत ही बारीकी से की गई पूर्व-योजना के तहत अंजाम दिया. सातों बक्सों में महंगे iPhone थे. शुरुआती अनुमानों के अनुसार यह धोखाधड़ी कई लाख रुपये की है. क्राइम ब्रांच की टीम इस समय आरोपी के घर और अन्य संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है. पुलिस ने कहा है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामले को सुलझा लिया जाएगा.
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