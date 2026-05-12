'फिर नंबर-1 बनाना है...', खंडवा को मंत्री ने दी बड़ी सौगात, बरगी क्रूज हादसे पर कही ये बात

Khandwa News: खंडवा पहुंचे प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने बरगी क्रूज हादसे पर कहा कि मामले की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है और जल्द रिपोर्ट सामने आएगी. उन्होंने भरोसा दिलाया कि दोषियों पर कठोर कार्रवाई होगी. साथ ही ओंकारेश्वर की व्यवस्थाओं में सुधार कराने के निर्देश भी दिए गए हैं. मंत्री ने कहा कि हादसे से जुड़े हर पहलू की जांच की जा रही है और रिपोर्ट आने के बाद जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को भी बेहतर बनाया जाए.

बता दें कि मंगलवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में प्रभारी मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए. उन्होंने खराब हैंडपंप और ट्यूबवेल तत्काल सुधारने, अमानक बीजों की बिक्री रोकने और किसानों को केवल प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के अनुसार, शासकीय वाहनों में ईंधन बचत के लिए विशेष अभियान चलाने और अधिकारियों की बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराने पर भी जोर दिया गया. साथ ही अधिकारियों से योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने को कहा गया.

खेल मैदान विकास कार्य का भूमिपूजन

वहीं जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा में खंडवा को जल संरक्षण में प्रदेश और देश में फिर अव्वल बनाए रखने का लक्ष्य तय किया गया. मंत्री ने कहा कि जल संरक्षण को जन अभियान के रूप में चलाने की जरूरत है, ताकि आने वाले समय में पेयजल संकट से बचा जा सके. इसके अलावा मंत्री लोधी ने महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्कूल परिसर में करीब 79 लाख रुपए की लागत से बनने वाले खेल मैदान विकास कार्य का भूमिपूजन भी किया. बैठक में किसानों की खरीदी व्यवस्था, पेयजल संकट और जल संरक्षण जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए.

Add Zee News as a Preferred Source

इस अभियान के कार्यों की समीक्षा

मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कहा कि गर्मी के मौसम को देखते हुए जहां पेयजल संकट है, वहां टैंकरों के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जाए. साथ ही जल जीवन मिशन और जल संरक्षण अभियान के कार्यों की भी समीक्षा की गई. उन्होंने कहा कि पिछली बार खंडवा जल संरक्षण में देश में प्रथम स्थान पर रहा था और इस बार भी वही लक्ष्य रखा गया है, ताकि भविष्य में पानी की समस्या को कम किया जा सके. मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को अनाज बेचने में किसी तरह की परेशानी न हो और सभी व्यवस्थाएं सुचारु रूप से संचालित हों.

'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!