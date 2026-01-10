48 घंटे...30 खाते...29.5 लाख ठगी, डिजिटल अरेस्ट में फंसा रिटा. शिक्षक, जांच में जुटी साइबर सेल

Gwalior Cyber Fraud News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में एक रिटायर्ड शिक्षक के साथ डिजिटल अरेस्ट कर लाखों रुपये की ठगी का बड़ा मामला सामने आया है. मिली जानकारी के मुताबिक, ठगों ने 48 घंटे तक उन्हें डिजिटल अरेस्ट में रखकर ठगी की रकम को करीब 30 अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करवा ली. ठगी का शिकार होने के बाद रिटायर्ड शिक्षक की मानसिक स्थिति खराब हो गई. जिसके चलते उनके भाई ने उनकी ओर से साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के साथ जांच टीम को फर्जी डीजीपी की फोटो भी सौंपी गई है.

दरअसल, इन दिनों डिजिटल अरेस्ट के मामले तेजी से बढ़े हैं. इसी कड़ी में भिंड जिले के निवासी रिटायर्ड शिक्षक प्रेम सिंह कुशवाह को डिजिटल फ्रॉडस्टर्स ने 48 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट में रखा. ठगों ने उन्हें बताया कि उनके नाम से मुंबई में एक बैंक खाता खुला है, जिसमें डेढ़ लाख रुपये की ठगी की रकम आई है और इसी आधार पर उनकी गिरफ्तारी के आदेश जारी हो चुके हैं.

ठगों शिक्षक को डराया

ठगों ने भरोसा दिलाने के लिए प्रेम सिंह कुशवाह की बात फर्जी डीजीपी से भी कराई. जब पास बैठी उनकी पत्नी ने ऐसे मामलों को फ्रॉड बताया तो ठगों ने शातिर तरीके से उन्हें भी डरा दिया. उन्होंने कहा कि अगर सहयोग नहीं किया गया तो उनके बेटे और बेटी को भी गिरफ्तार किया जाएगा. डर के माहौल में प्रेम सिंह और उनकी पत्नी बैंक पहुंचे और डिजिटल अरेस्ट की स्थिति में रहते हुए रिटायरमेंट की एफडी तुड़वाकर 29 लाख 50 हजार रुपये ठगों के बताए खाते में आरटीजीएस कर दिए.

मामले की हो रही जांच

रकम ट्रांसफर होने के बाद ठगों ने उन्हें डिजिटल अरेस्ट से मुक्त कर दिया. बाद में जब प्रेम सिंह ने अपने भाई मुन्ना सिंह कुशवाह को पूरी बात बताई, तब ठगी का खुलासा हुआ और उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया. इसके बाद राज्य साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई गई. जांच में सामने आया कि 19 लाख रुपये खातों से निकाल लिए गए हैं, 8 लाख रुपये फ्रीज कर दिए गए हैं, जबकि 2 लाख रुपये फ्रीज करने की प्रक्रिया जारी है. फिलहाल आरोपियों की पहचान और लोकेशन की जांच की जा रही है.

रिपोर्टः करतार सिंह, ग्वालियर

