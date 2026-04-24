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सॉफ्टवेयर इंजीनियर के घर में ही बना दी 'जेल', ग्वालियर में डिजिटल अरेस्ट का सबसे बड़ा कांड

Gwalior Digital Arrest Case: ग्वालियर में साइबर ठगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर को डिजिटल अरेस्ट में रखकर 30 लाख से अधिक की ठगी का मामला सामने आया है. राज्य साइबर सेल ने फाइनेंसर राजेश कुमार और मास्टरमाइंड सौरभ वर्मा को गिरफ्तार किया. जांच में पता चला है कि यह नेटवर्क 16 राज्यों में फैला है.

Written By  Kartar Singh Rajput|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: Apr 24, 2026, 05:49 PM IST
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Gwalior Digital Arrest Case
Gwalior Digital Arrest Case

Gwalior Crime News: ग्वालियर में ड्रग्स पार्सल के नाम पर डराकर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को डिजिटल अरेस्ट में रखकर 30 लाख रुपए से अधिक की ठगी करने वाले गिरोह का राज्य साइबर सेल पुलिस ने पर्दाफाश किया है. पुलिस ने उत्तर प्रदेश से ठगी करने वाले फाइनेंसर राजेश कुमार और मास्टरमाइंड सौरभ वर्मा को गिरफ्तार किया है. यह गिरोह किराए के म्यूल अकाउंट के जरिए ठगी की रकम को खपाता था. इसका नेटवर्क देश के 16 राज्यों में फैला हुआ है. पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी है.

दरअसल, ग्वालियर के शिवपुरी लिंक रोड निवासी हर्षित द्विवेदी पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं. वह छुट्टी पर घर आए हुए थे, तभी ठगों ने उन्हें अपना शिकार बनाया. ठगों ने खुद को नारकोटिक्स विभाग का अधिकारी बताते हुए फोन किया और कहा कि उनके पार्सल में ड्रग्स पाए गए हैं तथा उन्हें जेल जाना पड़ेगा. आरोपियों ने हर्षित को घंटों वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट में रखकर डराया और बैंक खातों की जानकारी हासिल कर ली. डर के कारण इंजीनियर ने अपने खाते में जमा 30 लाख 25 हजार 791 रुपए अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर दिए.

पुलिस में की शिकायत
ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने 2024 में राज्य साइबर सेल पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. तकनीकी जांच के बाद पुलिस ने गिरोह को ट्रैक किया और पहले राजेश कुमार को गिरफ्तार किया. ठगी की रकम सबसे पहले इसी के खाते में ट्रांसफर हुई थी. उसकी निशानदेही पर लखीमपुर खीरी से मास्टरमाइंड सौरभ वर्मा को भी गिरफ्तार किया गया, जो गिरोह के लिए बैंक खाते उपलब्ध कराने का काम करता था.

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जांच में बड़ा खुलासा
जांच में सामने आया है कि सौरभ वर्मा का नेटवर्क बेहद हाईटेक और व्यापक है. वह ठगी की रकम को डाइवर्ट करने के लिए देशभर में म्यूल खातों का संचालन करता था. श्रीनगर, जालंधर, बनारस, मुंबई, ठाणे, अहमदाबाद, कोलकाता, तिरुपति और बेलगावी जैसे शहरों में इसके नेटवर्क से जुड़े खाते मिले हैं. आरोपियों से पूछताछ में और भी लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, जिन पर कार्रवाई जारी है. राज्य साइबर सेल पुलिस ने लोगों से अपील की है कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई प्रक्रिया नहीं होती। ऐसे कॉल आने पर घबराएं नहीं और तुरंत 1930 पर शिकायत करें.

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