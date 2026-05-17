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'अब SC ही करेगा फैसला...', भोजशाला विवाद पर पूर्व सीएम का बयान, NEET पेपर लीक को लेकर कही ये बात

Digvijaya Singh Statement: एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ग्वालियर दौरे पर पहुंचे. जहां उन्होंने नीट पेपर लीक समेत कई मुद्दों पर सरकार पर जमकर निशाना साधा. वहीं उन्होंने धार भोजशाला को लेकर भी बड़ा बयान दिया है.

Written By  Kartar Singh Rajput|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 17, 2026, 06:21 PM IST
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Digvijaya Singh Statement
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Digvijaya Singh on NEET Paper Leak: ग्वालियर पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने NEET पेपर लीक समेत देश के तमाम मुद्दों पर सरकार पर जमकर निशाना साधा है. इसके अलावा, उन्होंने धार भोजशाला विवाद पर हाईकोर्ट ने दिए फैसले पर भी कहा कि इसका अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट को ही करना है. वहीं नीट पेपर मामले पर कहा कि यह युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है. 

बता दें कि दिग्विजय सिंह एक दिवसीय ग्वालियर दौरे पर पहुंचे. जहां पर उन्होंनें धार भोजशाला विवाद पर हाई कोर्ट के फैसले पर कहा कि भोजशाला एक ASI संरक्षित स्मारक है, इसलिए यहां पूजा होगी या इबादत, यह तय करना कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है. उन्होंने कहा कि वाराणसी का ज्ञानवापी, संभल मस्जिद और मथुरा-वृंदावन विवाद जैसे कई मामले पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं. दिग्विजय सिंह ने कहा कि हिंदू-मुस्लिम के नाम पर तनाव बढ़ाना उचित नहीं है, इससे समाज में दूरी बढ़ सकती है.

केंद्र सरकार पर बोला हमला
वहीं उन्होने नीट परीक्षा लीक मामले को लेकर भी सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि परीक्षा में धांधली रोकने के लिए समिति ने विस्तृत रिपोर्ट दी थी, लेकिन सरकार ने उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की. उन्होंने कहा कि बार-बार सामने आ रहे घोटाले युवाओं के भविष्य के साथ धोखा हैं. दिग्विजय सिंह ने मांग की कि शिक्षा मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और NTA चेयरमैन को पद से हटाया जाना चाहिए.

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महंगाई पर भी बोले पूर्व सीएम 
इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने रुपये की गिरावट और पेट्रोल-डीजल समेत बढ़ती महंगाई को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अच्छे दिन लाने का वादा किया गया था, लेकिन अब खुद सरकार मान रही है कि अच्छे दिन नहीं हैं. उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल और रोजमर्रा की जरूरत की चीजें लगातार महंगी होती जा रही हैं, जिससे आम जनता परेशान है. दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि देश की अर्थव्यवस्था लगातार कमजोर होती जा रही है.

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