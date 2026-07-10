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'पहले पन्ने पर लाल स्याही से लिख दो फरार...', भाजपा विधायक का बेटा फरार घोषित, जानिए क्या है पूरा मामला?

Dinesh Lodhi Absconder: ग्वालियर की विशेष एससी-एसटी कोर्ट ने भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी के बेटे दिनेश लोधी को फरार घोषित करते हुए उनके खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.

Written ByPooja
Published: Jul 10, 2026, 01:04 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 01:04 PM IST
'पहले पन्ने पर लाल स्याही से लिख दो फरार...', भाजपा विधायक का बेटा फरार घोषित, जानिए क्या है पूरा मामला?

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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