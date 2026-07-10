'पहले पन्ने पर लाल स्याही से लिख दो फरार...', भाजपा विधायक का बेटा फरार घोषित, जानिए क्या है पूरा मामला?

क्या है पूरा मामला?

यह पूरा मामला ग्वालियर के पुरानी छावनी पुलिस स्टेशन इलाके का है. थाने में जलालपुर गांव के रहने वाले 40 साल के दिनेश लोधी के खिलाफ SC-ST एक्ट के धारा 299 मामला (केस नंबर 106/2023) दर्ज किया था. कोर्ट के आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक, कानूनी कार्यवाही के तहत कोर्ट ने पहली बार 28 दिसंबर 2023 को दिनेश लोधी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. हालांकि, शुरुआती वारंट जारी होने के बाद से ही आरोपी कानूनी प्रक्रिया से बचता हुआ दिख रहा है. वह कोर्ट की तय तारीखों पर लगातार पेश नहीं हुआ है. कोर्ट में लंबे समय तक गैर-हाजिर रहने और पुलिस की पकड़ से बचने में कामयाब रहने के कारण, कोर्ट अब इस मामले में बहुत सख्त रुख अपनाने को मजबूर हो गया है.