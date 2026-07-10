'पहले पन्ने पर लाल स्याही से लिख दो फरार...', भाजपा विधायक का बेटा फरार घोषित, जानिए क्या है पूरा मामला?

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Dinesh Lodhi Absconder: अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले शिवपुरी जिले की पिछोर सीट से भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. विधायक के बेटे दिनेश लोधी को लेकर ग्वालियर की विशेष आदालत ने सख्त रुख अपनाया है. विशेष न्यायाधीश नवीन कुमार की अदालत ने दिनेश लोधी को आधिकारिक रूप से फरार घोषित करते हुए उनके खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं. अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित केस रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए हैं.
कोर्ट ने आदेश दिया है कि प्रकरण की फाइल के पहले पन्ने पर लाल स्याही से यह टिप्पणी दर्ज की जाए कि प्रकरण में अभी अभियुक्त फरार है. यह उल्लेख तब तक रिकॉर्ड का हिस्सा रहेगा, जब तक अभियुक्त अदालत के समक्ष पेश नहीं हो जाता.
क्या है पूरा मामला?
यह पूरा मामला ग्वालियर के पुरानी छावनी पुलिस स्टेशन इलाके का है. थाने में जलालपुर गांव के रहने वाले 40 साल के दिनेश लोधी के खिलाफ SC-ST एक्ट के धारा 299 मामला (केस नंबर 106/2023) दर्ज किया था. कोर्ट के आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक, कानूनी कार्यवाही के तहत कोर्ट ने पहली बार 28 दिसंबर 2023 को दिनेश लोधी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. हालांकि, शुरुआती वारंट जारी होने के बाद से ही आरोपी कानूनी प्रक्रिया से बचता हुआ दिख रहा है. वह कोर्ट की तय तारीखों पर लगातार पेश नहीं हुआ है. कोर्ट में लंबे समय तक गैर-हाजिर रहने और पुलिस की पकड़ से बचने में कामयाब रहने के कारण, कोर्ट अब इस मामले में बहुत सख्त रुख अपनाने को मजबूर हो गया है.
क्यों फरार घोषित किया गया
गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान, पुरानी छावनी पुलिस थाने के हेड कॉन्स्टेबल संजय द्विवेदी कोर्ट में पेश हुए. इस दौरान उन्होंने अदालत में बताया कि वारंट का पालन नहीं हो सका और इसकी रिपोर्ट पेश की. हेड कॉन्स्टेबल के बयानों और पेश किए गए सबूतों की बारीकी से जांच करने के बाद कोर्ट ने दिनेश लोधी को भगोड़ा घोषित कर दिया. बता दें, भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी हमेशा अपने बयानों के लेकर सुर्खियों में रहते है. अभी कुछ दिन पहले ही उनका एक वीडियो वायरल हुआ था. जिसमें वे एक व्यक्ति पर कार चढ़ाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे थे. वीडियो वायरल होने के बात मामला काफी बढ़ गया था.
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