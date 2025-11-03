Advertisement
पहले राशन की मदद से जीता भरोसा, फिर कमरे में अकेला पाकर किया घिनौना काम, महिला भागी थाने

Gwalior News: ग्वालियर में एक गरीब महिला को घी कंपनी के मैनेजर ने पुराने कपड़े देने के बहाने अपने घर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया. महिला गरीबी के चलते चौका बर्तन का काम करती है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Nov 03, 2025, 07:29 AM IST
पहले राशन की मदद से जीता भरोसा, फिर कमरे में अकेला पाकर किया घिनौना काम, महिला भागी थाने

Gwalior News: ग्वालियर में एक घी कंपनी के मैनेजर ने एक गरीब महिला की गरीबी का फायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. आरोपी मैनेजर ने उसे पुराने कपड़े देने के बहाने अपने घर बुलाया, फिर कपड़े चेक करने और बदलने के लिए एक कमरे में भेज दिया. जब वह कपड़े बदल रही थी, तो उसने उसे जान से मारने की धमकी दी और उसके साथ रेप किया. जब पीड़िता घर पहुंची तो उसने अपने पति को घटना के बारे में बताया. इसके बाद पति अपनी पत्नी को लेकर थाने गया और शिकायत दर्ज कराई. महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी मैनेजर के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

पुराने कपड़े देने के बहाने बुलाया घर
दरअसल, ग्वालियर के दाना ओली में रहने वाली एक शादीशुदा महिला गरीबी के कारण चौका बर्तन का काम करती है. महाराजपुरा थाना इलाके के डीडी नगर में रहने वाले मुक्तिकांत राय एक घी कंपनी में मैनेजर हैं और पीड़िता के पति ने एक साल पहले उनकी कंपनी में काम किया था. इसी वजह से महिला उन्हें एक साल से जानती थी. मुक्तिकांत ने उससे कहा कि उसके घर पर कुछ पुराने कपड़े हैं, अगर वह चाहे तो ले सकती है. मुक्तिकांत ने पहले भी घर के लिए किराने का सामान वगैरह लाने में उसकी मदद की थी. इस वजह से महिला उसे अच्छा इंसान मानती थी. इसलिए वह कपड़े लेने उसके घर गई थी.

धमकी देकर किया दुष्कर्म
मैनेजर ने महिला को पुराने कपड़े दिए और उन्हें अच्छी तरह से चेक करने को कहा, फिर उसे कपड़े बदलने के लिए एक कमरे में भेज दिया. जब महिला कपड़े बदल रही थी, तभी मुक्तिकांत कमरे में घुस आया. उसे देखकर महिला डर गई और फिर मुक्तिकांत ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और महिला के साथ ज़बरदस्ती करने लगा. महिला ने उससे कई बार गुज़ारिश की लेकिन वह नहीं माना और जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ ज़बरदस्ती रेप किया.

दुष्कर्म के बाद आरोपी की बातों से डरी महिला ने वहां से भागना ही बेहतर समझा. किसी तरह महिला अपने घर पहुंची और रोते हुए अपने पति को पूरी कहानी बताई. जिसके बाद पति अपनी पत्नी को लेकर पुलिस स्टेशन गया और आरोपी मैनेजर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने महिला की शिकायत पर तुरंत आरोपी मैनेजर के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया, उसके कमरे पर छापा मारा और उसे गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल पुलिस का कहना है कि उन्होंने आरोपी मैनेजर को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ के बाद कार्रवाई शुरू कर दी है.

