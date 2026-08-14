ग्वालियर में बिजली चेकिंग टीम पर हमला, दबंगों ने कुत्तों से कटवाया, बुरी तरह घायल

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Gwalior Crime News: ग्वालियर इंद्रानगर चार शहर का नाका इलाके में बिजली बिल चेक करने गए दो प्राइवेट कर्मचारियों के साथ मारपीट, गाली-गलौज और कुत्तों से हमला करवाने का मामला सामने आया है. पीड़ित की शिकायत पर हजीरा थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शताब्दीपुरम निवासी रविंद्र सिंह राजावत ने पुलिस को बताया कि वह बिजली विभाग में प्राइवेट कर्मचारी है. 13 अगस्त की शाम करीब 4:30 बजे वह साथी आदित्य भदौरिया के साथ डिब्बा वाली गली के पीछे इंद्रानगर चार शहर का नाका क्षेत्र में बिजली बिल चेक कर रहा था. इसी दौरान आरोपी बीरू तोमर स्कूटी से आया और उनसे पूछताछ करने लगा.
खुद को बिजली विभाग का कर्मचारी बताने पर बीरू गाली-गलौज करने लगा. मना करने पर उसने दोनों के साथ मारपीट शुरू कर दी. पीड़ित कर्मचारी ने बताया कि बीरू ने आदित्य के हाथ से बिल चेक करने वाली कंपनी की मशीन छीन ली. उसकी बैटरी, सिम और रील निकालकर फेंक दी और मशीन को सड़क पर पटक कर तोड़ दिया. इसके बाद बीरू घर के अंदर गया और अपने पालतू पिटबुल, रॉटविलर और जर्मन शेफर्ड तीनों कुत्तों को लेकर आ गया और कर्मचारियों के पीछे दौड़ा दिया.
पीड़ित ने लगाए आरोप
रविंद्र ने आरोप लगाया कि बीरू उसे पकड़कर घर के अंदर कमरे में ले गया और कुत्तों से कटवाया. कुत्तों ने उसके दाहिने हाथ, बाएं हाथ, दोनों जांघ और बाएं पैर की पिंडली पर काट लिया. साथ ही बीरू ने डंडे से उसके सिर पर वार किया जिससे उसे गंभीर चोट आई. फरियादी का कहना है कि इस दौरान बीरू ने बंदूक निकालकर धमकी भी दी कि मैं यहां का डॉन हूं, आइंदा इस मोहल्ले में बिल चेक करने आए तो जान से खत्म कर दूंगा. हजीरा थाना पुलिस ने रविंद्र सिंह की शिकायत पर बीरू तोमर के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, धमकाने और जानलेवा हमले की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
मामला दर्ज कर लिया
सीएसपी नागेंद्र सिंह सिकरवार का कहना है कि यह थाना हजीरा के इंदिरा नगर की घटना है. कल शाम को बिजली विभाग के आउटसोर्स के दो कर्मचारियों ने शिकायत की कि जब वे बिजली के बिल से संबंधित अपना काम कर रहे थे और उनके पास जो मशीन थी, उससे वे अपना काम कर रहे थे, उसी समय इंदिरा नगर के रहने वाले बीरू तोमर, जिनके खिलाफ पूर्व में भी आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनके द्वारा उनके साथ मारपीट की गई और गाली-गलौज की गई. इसके अलावा पटकने के बाद उनकी मशीन तोड़ दी गई. उन्होंने अपने पालतू कुत्ते, जो जर्मन शेफर्ड, रॉटवीलर वगैरह बताए जा रहे हैं, वे उन पर छोड़ दिए, जिससे उनके शरीर पर चार-पांच जगह काटने के निशान आए हैं. फरियादी की रिपोर्ट पर आपराधिक मामला दर्ज कर लिया गया है.
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