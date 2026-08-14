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ग्वालियर में बिजली चेकिंग टीम पर हमला, दबंगों ने कुत्तों से कटवाया, बुरी तरह घायल

Gwalior Electricity News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई है. इतना ही नहीं कमरे में बंद कर कुत्तों से भी कटवाया गया है. दरअसल, बिजली कर्मचारी इंद्रानगर चार शहर के नाका इलाके में बिजली बिल चेक करने के लिए आए थे. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. आगे की जांच भी शुरू कर दी गई है.

Written ByKartar Singh RajputEdited ByManish kushawah
Published: Aug 14, 2026, 03:29 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 03:29 PM IST
ग्वालियर में बिजली चेकिंग टीम पर हमला, दबंगों ने कुत्तों से कटवाया, बुरी तरह घायल
Image Credit: AI Generated Images

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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