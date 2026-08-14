ग्वालियर में बिजली चेकिंग टीम पर हमला, दबंगों ने कुत्तों से कटवाया, बुरी तरह घायल

मामला दर्ज कर लिया

सीएसपी नागेंद्र सिंह सिकरवार का कहना है कि यह थाना हजीरा के इंदिरा नगर की घटना है. कल शाम को बिजली विभाग के आउटसोर्स के दो कर्मचारियों ने शिकायत की कि जब वे बिजली के बिल से संबंधित अपना काम कर रहे थे और उनके पास जो मशीन थी, उससे वे अपना काम कर रहे थे, उसी समय इंदिरा नगर के रहने वाले बीरू तोमर, जिनके खिलाफ पूर्व में भी आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनके द्वारा उनके साथ मारपीट की गई और गाली-गलौज की गई. इसके अलावा पटकने के बाद उनकी मशीन तोड़ दी गई. उन्होंने अपने पालतू कुत्ते, जो जर्मन शेफर्ड, रॉटवीलर वगैरह बताए जा रहे हैं, वे उन पर छोड़ दिए, जिससे उनके शरीर पर चार-पांच जगह काटने के निशान आए हैं. फरियादी की रिपोर्ट पर आपराधिक मामला दर्ज कर लिया गया है.