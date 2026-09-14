'पढ़कर क्या करोगे?'ग्वालियर में नशे में धुत पिता-पुत्र ने मचाया उत्पात, स्कूली बच्चों से भरी बस का कांच फोड़ा

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मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि अब स्कूल की गाड़ियों को भी निशाना बनाया जा रहा है. पड़ाव पुलिस स्टेशन इलाके की आरपी कॉलोनी में एक बेहद ही शर्मनाक और खौफनाक घटना सामने आई, जहां नशे में धुत पिता-पुत्र की जोड़ी ने 15 मासूम बच्चों को ले जा रही स्कूल बस को रोका और खुलेआम गुंडागर्दी की. आरोपियों ने मौके पर पहुंची डायल 112 टीम के साथ भी बदसलूकी की और फिर वहां से भाग गए. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसी रात पिता और पुत्र दोनों को गिरफ्तार कर लिया और कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.
नशे में धुत बाप-बेटे ने मचाया उत्पात
दरअसल, यह घटना शनिवार सुबह करीब 8 बजे की है. AMI शिशु मंदिर स्कूल की 17 सीटों वाली बस 15 बच्चों को स्कूल ले जा रही थी. बस ड्राइवर शेरसिंह राजावत ने बताया कि RP कॉलोनी में रघुवीर सिंह तोमर के घर के सामने सड़क पर एक पिता और बेटा आए, जो बुरी तरह नशे में थे. हॉर्न बजाने पर वे गुस्से में आ गए, बस के सामने आ गए और उसे रुकने पर मजबूर कर दिया. आरोपियों ने पत्थर मारकर बस का साइड-व्यू मिरर तोड़ दिया, बस में बैठे बच्चों के साथ बदतमीजी की और उन्हें धमकाते हुए कहा कि पढ़कर क्या करोगे.
पुलिस ने दोनों के खिलाफ दर्ज किया मामला
खुलेआम गुंडागर्दी से बच्चे बुरी तरह डर गए और घटनास्थल पर भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलने पर डायल 112 पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपी पुलिसकर्मियों पर भी आस्तीन तानने लगे और काबू में नहीं आए और फरार हो गए. इसके बाद पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया और कल रात पिता-पुत्र की जोड़ी को पकड़ लिया. उनकी पहचान रघुवीर सिंह तोमर और उनके बेटे भरत के तौर पर हुई है. पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
मुरैना में पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद
उधर, मुरैना में पैसों के लेन-देन को लेकर विवाद हो गया. झगड़े के दौरान एक गुट ने दूसरे गुट पर लाठी-डंडों से हमला किया और फायरिंग की. घटना से पहले दोनों पक्षों के बीच गोहद चौराहे पर एक पंचायत हुई थी. जब मामला नहीं सुलझा, तो गिरगांव (ग्वालियर) से हथियारबंद युवक बारहवाली गांव पहुंचे और जमकर फायरिंग की. फायरिंग का एक वीडियो सामने आया है. इस घटना में दो लोग घायल हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शिकायतकर्ताओं के बयानों के आधार पर लगभग चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया. यह घटना रिठौरा पुलिस स्टेशन के बराहवाली गांव की है.
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