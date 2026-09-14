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'पढ़कर क्या करोगे?'ग्वालियर में नशे में धुत पिता-पुत्र ने मचाया उत्पात, स्कूली बच्चों से भरी बस का कांच फोड़ा

Gwalior News: ग्वालियर में नशे में धुत एक पिता और बेटे ने AMI शिशु मंदिर स्कूल की बस को रोककर भारी हंगामा किया. हॉर्न बजाने से नाराज होकर आरोपी बस के सामने आ गए, पत्थर मारकर खिड़की का शीशा तोड़ दिया और बच्चों को धमकाया.

Written ByKartar Singh RajputEdited ByRanjana Kahar
Published: Sep 14, 2026, 02:05 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 02:11 PM IST
'पढ़कर क्या करोगे?'ग्वालियर में नशे में धुत पिता-पुत्र ने मचाया उत्पात, स्कूली बच्चों से भरी बस का कांच फोड़ा

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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