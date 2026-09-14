'पढ़कर क्या करोगे?'ग्वालियर में नशे में धुत पिता-पुत्र ने मचाया उत्पात, स्कूली बच्चों से भरी बस का कांच फोड़ा

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि अब स्कूल की गाड़ियों को भी निशाना बनाया जा रहा है. पड़ाव पुलिस स्टेशन इलाके की आरपी कॉलोनी में एक बेहद ही शर्मनाक और खौफनाक घटना सामने आई, जहां नशे में धुत पिता-पुत्र की जोड़ी ने 15 मासूम बच्चों को ले जा रही स्कूल बस को रोका और खुलेआम गुंडागर्दी की. आरोपियों ने मौके पर पहुंची डायल 112 टीम के साथ भी बदसलूकी की और फिर वहां से भाग गए. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसी रात पिता और पुत्र दोनों को गिरफ्तार कर लिया और कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.