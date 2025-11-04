ग्वालियर एयरपोर्ट पर हड़कंप! नीदरलैंड के यात्री के पास मिली प्रतिबंधित GPS डिवाइस, पुलिस मे शुरू की जांच

GPS Device Found Gwalior: मध्यप्रदेश के ग्वालियर एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के दौरान नीदरलैंड निवासी यात्री के पास से प्रतिबंधित GPS डिवाइस मिली. यात्री की पहचान स्लैगटेनहोसर्ट रेम्को के रूप में हुई, जो इंडिगो फ्लाइट से दिल्ली रवाना होने वाला था. एक्स-रे स्कैनिंग में संदिग्ध वस्तु मिलने पर CISF जवानों ने उसे रोक लिया. पूछताछ के बाद यात्री और डिवाइस को महाराजपुरा पुलिस के हवाले कर दिया गया. पुलिस अब भारत में उसके ठहराव, उद्देश्य और डिवाइस के इस्तेमाल की जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें: ग्वालियर में स्कूल बंद, 4 हजार जवान तैनात, 36 जगह नाकाबंदी… कड़े पहरे में पूरा शहर

नीदरलैंड के यात्री के पास मिली प्रतिबंधित GPS डिवाइस

दरअसल ग्वालियर हवाई अड्डे पर एक्स-रे सुरक्षा जांच के दौरान नीदरलैंड के एक यात्री के पास से एक प्रतिबंधित जीपीएस डिवाइस मिलने के बाद हड़कंप मच गया. यात्री जिसकी पहचान स्लैगटेनहोसार्ट रेम्को के रूप में हुई है, इंडिगो की एक उड़ान से दिल्ली जाने वाला था. सुरक्षा जांच के दौरान प्रतिबंधित डिवाइस मिलने पर सीआईएसएफ कर्मियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विदेशी यात्री को हिरासत में ले लिया. यात्री और जब्त प्रतिबंधित जीपीएस डिवाइस को बाद में महाराजपुरा थाने को सौंप दिया गया. महाराजपुरा पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद मामला दर्ज कर लिया है.

पुलिस मे शुरू की जांच

जानकारी के मुताबिक, सीआईएसएफ कर्मियों ने सतर्कता बरतते हुए यात्री को तुरंत रोक लिया और उसे डिवाइस समेत महाराजपुरा थाने के हवाले कर दिया. पुलिस ने बताया कि बरामद डिवाइस की तकनीकी जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इसे भारत में किस मकसद से लाया गया था. (रिपोर्ट- करतार सिंह राजपूत)

