ग्वालियर में तैयार हुआ ई-मालखाना, फाइलों पर नहीं चढ़ेगी धूल, एक क्लिक पर हर जानकारी

Gwalior News: ग्वालियर में पुलिस का एक ऐसा मालखाना तैयार हुआ है, जिसमें आम मालखानो की तरह न अंधेरा होगा न सीलन और न ही फाइलों मे दीमक लगेगी. क्योंकि ग्वालियर पुलिस का पहला ई-मालखाना बनकर तैयार हो गया है. यह पड़ाव थाने में बना है. अब यहां फाइलों से नहीं बल्कि क्यू आर कोड से काम होगा. जहां कोड स्कैन करते ही पूरी जानकारी मिलेगी. इसके अलावा यहां सुसज्जित रैक में जब्त हथियार, सबूत और फाइलें नजर आएंगी. एक क्लिक पर ही किसी भी केस की फाइल के बारे में जानकारी मिल जाएगी. वह फाइल किस रैक में किस पंक्ति में रखी है. इसके लिए पुलिसकर्मियों को परेशान नहीं होना.

ग्वालियर आईजी ने किया शुभारंभ

ग्वालियर आईजी अरविंद सक्सेना ने डीआईजी और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में इस की माल खाने का शुभारंभ किया है. खास बात यह है कि यह ई-मालखाना सिर्फ ग्वालियर ही नहीं बल्कि ग्वालियर-चंबल अंचल के आठों जिलों के पुलिस थानों में पहला ई-मालखाना है. जिसका पूरा रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन हो गया है. यह काम खुद एएसपी अनु बेनीवाल की तरफ से कराया गया है.

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ग्वालियर पुलिस को फायदा

यहां क्यूआर कोड स्कैनिंग, हर साक्ष्य जैसे हथियार, वाहन, मोबाइल एवं अन्य सामान पर क्यूआर कोड लगाया गया है. यही क्यूआर कोड केस की फाइल पर है. साक्ष्य रखते समय फोटोग्राफी, यह फोटो इसमें लगेंगे. क्यूआर कोड मोवाइल या स्कैनर से स्कैन करते ही केस की फाइल, जब्त सामान के बारे में पता लग जाएगा. यह सामान कब जब्त हुआ, किस रैक में रखा है, इसकी एंट्री ई-मालखाने में लगे कंप्यूटर सिस्टम में होगी. इस ई मालखाने में केस की सभी फाइलों का डिजिटलाइजेशन किया गया है. इस ई-मालखाने की वजह से ग्वालियर पुलिस को भी फायदा होगा.

मालखाने को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया है. जिससे इस पर निगरानी रखी जा सकेगी. एसएसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि जो केस प्रॉपर्टी होती है वह थाने के मालखाने मे रखी जाती है. अब तक मालखाने के अंदर किसी भी केस की फाइल, जब्त सामान ढूंढने में कई दिन लग जाते हैं. कई सामान तो चूहे तक कुतर जाते हैं. इन परेशानियों से अब पड़ाव थाने का मालखाना मुक्त होगा.

ग्वालियर से करतार सिंह राजपूत की रिपोर्ट

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