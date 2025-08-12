'ट्रेन आज मैं चलाऊंगा' लोको पायलट हो गया हैरान, ग्वालियर में जरा सी चूक पड़ जाती भारी
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2877298
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhग्वालियर

'ट्रेन आज मैं चलाऊंगा' लोको पायलट हो गया हैरान, ग्वालियर में जरा सी चूक पड़ जाती भारी

Gwalior News: ग्वालियर में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक आदमी ट्रेन में बैठा और बोला 'आज ट्रेन में चलाऊंगा' लोको पायलट की सर्तकता से पूरा मामला टल गया नहीं तो ग्वालियर में जरा सी चूक भारी पड़ जाती. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 12, 2025, 01:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ग्वालियर की खबरें
ग्वालियर की खबरें

MP News: 'गाड़ी आज मैं चलाऊंगा कोई फॉर्मेलटी नहीं चलेगी. ये बात तो आपने अक्सर सुनी होगी, लेकिन कोई अचानक आकर कहे कि 'ट्रेन आज मैं चलाऊंगा' तो बात सोचने वाली हो जाती है. ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला. जहां एक सनकी आदमी लोको पायलट के केबिन में घुसा और बोला ट्रेन आज मैं चलाऊंगा. वह किसी की बात नहीं सुन रहा था. ऐसे में लोको पायलट ने तुरंत सर्तकता दिखाई और उसे किसी तरह ड्राइवर सीट से उतारा, क्योंकि सनकी आदमी बिल्कुल ट्रेन के चलाने के लिए तैयार था. ऐसे में यह चूक ग्वालियर में भारी पड़ सकती थी, क्योंकि मेमू ट्रेन में बड़ी संख्या में यात्री बैठे हुए थे.  

ग्वालियर रेलवे स्टेशन का मामला 

दरअसल, मामला ग्वालियर से मुरैना सबलगढ़ के बीच चलने वाली मेमू ट्रेन का बताया जा रहा है, ट्रेन ग्वालियर रेलवे स्टेशन से छूटने के लिए तैयार थी. हर दिन की तरह बड़ी संख्या में यात्री भी ट्रेन में बैठे हुए थे. अचानक से एक शख्स आया सीधे इंजन में लोको पायलेट सीट पर जाकर बैठ गया. जैसे ही लोको पायलट ने उसे देखा और बोला कि नीचे उतरे तो उसने कहा कि 'ट्रेन तो आज तेरा भाई चलाएगा' लोको पायलट तुरंत समझ गया आदमी को कुछ दिक्कत है, ऐसे में वह उसने समझाने लगा और सीट से उतारने लगा, जिसका वीडियो भी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वहीं इस बात की जानकारी यात्रियों तक भी पहुंच गई कि कोई सनकी आदमी ट्रेन में ड्राइवर की सीट पर बैठ गया तो यात्री भी कुछ देर के लिए हैरान रह गए. 

ये भी पढ़ेंः भोपाल में झंडा फहराएंगे CM मोहन यादव,MP में कौन मंत्री किस जिले में करेंगे ध्वजारोहण

कुछ लोग तो घबराकर ट्रेन से उतर गए, वहीं लोको पायलट ने तुरंत यह जानकारी रेलवे सीनियर अधिकारियों को दी, जिसके बाद रेलवे के अधिकारी आरपीएफ जवानों के साथ मौके पर पहुंचे और युवक को ट्रेन से उतारा, इस दौरान काफी देर तक ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर आपाधापी की स्थिति बनी रही. वहीं काफी देर के बाद मेमू ट्रेन रवाना हो सकी, जिसके बाद यात्रियों को भी आराम मिला. 

सनकी बताया जा रहा आदमी 

बताया जा रहा है कि जो आदमी ट्रेन में चढ़ा था वह सनकी बताया जा रहा है. वहीं आरपीएफ ने भी इस मामले की जांच शुरू कर दी है, क्योंकि यह ट्रेन की सुरक्षा से जुड़ा सवाल था, जबकि ट्रेन में बैठे शख्स का भी पूरा पता लगाने की कोशिश की जा रही है. 

ये भी पढ़ेंः Chambal Weather Today: छुट्टी से लौट रहा है मानसून, चंबल संभाग में होगी झमाझम बारिश

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

TAGS

gwalior newsGwalior Railway Station

Trending news

mp news
Ujjain News-'अपने घर की गंदगी साफ करो', किस बात को लेकर भड़के महाकाल मंदिर के पुजारी
Chhattisgarh News In Hindi
Chhattisgarh के पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे की याचिका पर सुनवाई आज, गिरफ्तारी को दी
durg news
छत्तीसगढ़ में फिर शुरू हुआ 'ऑपरेशन रोहिंग्या', दुर्ग में 321 में से 31 मिले संधिग्ध
CM Vishnu deo Sai
छत्तीसगढ़ के सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले को 186 करोड़ की सौगात, CM साय की बड़ी घोषणा
Bilaspur hit and run
Government of India की कार का कहर, बाइक सवार को टक्कर मारकर भागा ड्राइवर
MP High court
OBC को 27 प्रतिशत रिजर्वेशन पर MP हाईकोर्ट में सुनवाई, छत्तीसगढ़ फॉर्मूले की मांग
mp nagar palika
एमपी में अब नहीं हिलेगी नपा अध्यक्षों की कुर्सी! प्लान तैयार, लागू होने का इंतजार
mp alert news
15 अगस्त को दिल्ली-एमपी में हमले की साजिश नाकाम, लॉरेंस के 6 गुर्गे गिरफ्तार
Chhattisgarh Liquor Scam
ED को चुनौती देने गए पूर्व सीएम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, जानें पूरा मामला
MP Top News Today
आज मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है? एक जगह पढ़ें दिनभर की सभी बड़ी खबरें
;