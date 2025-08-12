'ट्रेन आज मैं चलाऊंगा' लोको पायलट हो गया हैरान, ग्वालियर में जरा सी चूक पड़ जाती भारी

MP News: 'गाड़ी आज मैं चलाऊंगा कोई फॉर्मेलटी नहीं चलेगी. ये बात तो आपने अक्सर सुनी होगी, लेकिन कोई अचानक आकर कहे कि 'ट्रेन आज मैं चलाऊंगा' तो बात सोचने वाली हो जाती है. ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला. जहां एक सनकी आदमी लोको पायलट के केबिन में घुसा और बोला ट्रेन आज मैं चलाऊंगा. वह किसी की बात नहीं सुन रहा था. ऐसे में लोको पायलट ने तुरंत सर्तकता दिखाई और उसे किसी तरह ड्राइवर सीट से उतारा, क्योंकि सनकी आदमी बिल्कुल ट्रेन के चलाने के लिए तैयार था. ऐसे में यह चूक ग्वालियर में भारी पड़ सकती थी, क्योंकि मेमू ट्रेन में बड़ी संख्या में यात्री बैठे हुए थे.

ग्वालियर रेलवे स्टेशन का मामला

दरअसल, मामला ग्वालियर से मुरैना सबलगढ़ के बीच चलने वाली मेमू ट्रेन का बताया जा रहा है, ट्रेन ग्वालियर रेलवे स्टेशन से छूटने के लिए तैयार थी. हर दिन की तरह बड़ी संख्या में यात्री भी ट्रेन में बैठे हुए थे. अचानक से एक शख्स आया सीधे इंजन में लोको पायलेट सीट पर जाकर बैठ गया. जैसे ही लोको पायलट ने उसे देखा और बोला कि नीचे उतरे तो उसने कहा कि 'ट्रेन तो आज तेरा भाई चलाएगा' लोको पायलट तुरंत समझ गया आदमी को कुछ दिक्कत है, ऐसे में वह उसने समझाने लगा और सीट से उतारने लगा, जिसका वीडियो भी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वहीं इस बात की जानकारी यात्रियों तक भी पहुंच गई कि कोई सनकी आदमी ट्रेन में ड्राइवर की सीट पर बैठ गया तो यात्री भी कुछ देर के लिए हैरान रह गए.

कुछ लोग तो घबराकर ट्रेन से उतर गए, वहीं लोको पायलट ने तुरंत यह जानकारी रेलवे सीनियर अधिकारियों को दी, जिसके बाद रेलवे के अधिकारी आरपीएफ जवानों के साथ मौके पर पहुंचे और युवक को ट्रेन से उतारा, इस दौरान काफी देर तक ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर आपाधापी की स्थिति बनी रही. वहीं काफी देर के बाद मेमू ट्रेन रवाना हो सकी, जिसके बाद यात्रियों को भी आराम मिला.

सनकी बताया जा रहा आदमी

बताया जा रहा है कि जो आदमी ट्रेन में चढ़ा था वह सनकी बताया जा रहा है. वहीं आरपीएफ ने भी इस मामले की जांच शुरू कर दी है, क्योंकि यह ट्रेन की सुरक्षा से जुड़ा सवाल था, जबकि ट्रेन में बैठे शख्स का भी पूरा पता लगाने की कोशिश की जा रही है.

