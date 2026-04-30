दीदी को पसंद आया बहनोई तो छोटी बहन ने भी थाम लिया जीजा का हाथ, 2 बहनों ने आपस में बदले अपने-अपने पति

Gwalior Crime News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर से ऐसी खबर सामने आई है जिसने ना सिर्फ भरे कोर्ट में मौजूद लोगों को बल्कि गिरजाशंकर और मायाराम को भी हैरान कर दिया है. गिरजाशंकर और मायाराम इस खबर के मुख्य पात्र हैं जिनके साथ 'रिश्तों का गणित' खेला गया है. आपने पति-पत्नी और वो की कहानी फिल्मों में देखी होगी लेकिन ग्वालियर में पति-पत्नी और वो पर सच्ची घटना घटित हुई है. सरल शब्दों में कहे तो गिरजाशंकर और मायाराम की पत्नियों को अपने-अपने पतियों में कोई इंट्रेस्ट नहीं था और वे पार्टनर एक्सचेंज की चाह रखी हुईं थीं.

एमपी हाईकोर्ट से सामने आया अनोखा केस

एमपी हाईकोर्ट से ऐसा केस सामने आया है जिसने हर किसी को चौंकने पर मजबूर कर दिया है. इस घटना की शुरूआत होती है एक शिकायत से जहां गिरजाशंकर से अपनी पत्नी के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी. गिरजाशंकर ने मायाराम पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने उसकी पत्नी और उसकी बेटी को बंधक बना लिया है. गिरजाशंकर को लगा कि इस शिकायत के बाद उसकी पत्नी वापस घर आ जाएगी लेकिन हकीकत में जो हुआ उसने पूरे कोर्ट को दंग कर दिया. पत्नी ने अपने पति गिरजाशंकर के पास जाने से इंकार कर दिया.

जीजा में है दिलचस्पी

पत्नी ने कहा कि उसे गिरजाशंकर के साथ नहीं रहना है वो मायाराम के साथ रह रही है जो उसका सगा बहनोई है. पत्नी ने कहा कि उसने गिरजाशंकर से तलाक लेने के लिए पहले ही केस दायर कर रखा है और अब वो अपने जीजा के साथ रहना चाहती है. कहानी में ट्विस्ट तब आया जब मायाराम की पत्नी यानी गिरजाशंकर की पत्नी की सगी बहन निकली. मायाराम की पत्नी ने कहा कि अगर दीदी मेरे पति के साथ रहना चाहती हैं चो मुझे कोई आपत्ती नहीं है.

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दीदी का पति मुझे भी पसंद

मायाराम की पत्नी ने कहा कि मुझे भी जीजा जी में दिलचस्पी है. अगर दीदी मायाराम के साथ जिंदगी गुजारना चाहती हैं तो मैं उनके पति के साथ अपनी जिंदगी जीना चाहती हूं. बता दें कि गिरजाशंकर की पत्नी मायाराम की पत्नी की सगी बड़ी बहन है और दोनों के बच्चे भी हैं. इस पेचीदा केस को सुनकर वहां मौजूद लोगों की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई. ग्वालियर हाई कोर्ट ने अंत में कहा कि दोनों महिलाएं बालिग हैं और अपनी मर्जी से फैसला ले सकती हैं. कोर्ट ने गिरजाशंकर की दायर याचिका भी खारिच कर दी है.

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