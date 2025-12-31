Advertisement
न OTP, न कोई लिंक, बस एक कॉल और बुजुर्ग के खाते से निकले 5 लाख, ग्वालियर का मामला

Gwalior News: ग्वालियर में एक बुजुर्ग के साथ बड़ा साइबर फ्रॉड हुआ है. क्योंकि यहां बुजुर्ग को बस एक कॉल आया और उसके बाद उसके खाते से पांच लाख रुपए निकल गए.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 31, 2025, 04:47 PM IST
ग्वालियर में अनोखा साइबर फ्रॉड
ग्वालियर में अनोखा साइबर फ्रॉड

Gwalior Cyber Fraud: ग्वालियर में एक रिटायर्ड अधिकारी को अनजान नंबर से कॉल आया था. कॉल करने वाले ने सिर्फ इतना कहा कि आपके व्हाट्सएप पर कुछ भेजा है. ऐसे में जब बुजुर्ग ने व्हाट्सएप्प चेक किया तो उनके खाते से पांच लाख रुपए निकल चुके थे. ठगो ने न तो कोई ओटीपी भेजी न ही कोई लिंक भेजी, लेकिन इसके बाद भी उसके खाते से पैसे उड़ चुके थे. ऐसे में तुरंत रिटायर्ड अधिकारी ने साइबर क्राइम ब्रांच से मामले की शिकायत की है. वहीं पुलिस ने अज्ञात ठगो के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुटी है, क्योंकि यह मामला हैरान करने वाला है.  

ग्वालियर का मामला 

दअरसल, ग्वालियर शहर के मुरार क्षेत्र में रहने वाले रमेश सिंह भदौरिया ढाई साल पहले कोल इंडिया एनसीएत सिंगरौली से सुपरवाइजर पद से रिटायर्ड हो चुके हैं. नौकरी पूरा करने के बाद वह ग्वालियर अपने घर पर रही रह रहे थे. हाल ही में उन्हें रिटायरमेंट का पैसा भी मिला जो बैंक खाते में जमा था. लेकिन उन्हें झटका तब लगा जब पिछले हफ्ते 22 दिसंबर को उन्हें एक अनजान नंबर से कॉल आया और कॉल करने वाले ने उनसे कहा कि उनके व्हाट्सएप पर उसने कुछ भेजा है. इतना कहते ही तुरंत उसने कॉल काट दिया. जब उन्हें व्हाट्सएप खोल कर मैसेज देखा तो सिर्फ 'HI' लिखा हुआ था. इतने में ही उनके मोबाइल पर ओटीपी और बैंक से 5 लाख रुपये कटने का मैसेज आया. 

2 लाख और निकालने की हुई थी कोशिश

रमेश सिंह समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक उनके खाते से रुपये कैसे कट गए, वह बैंक पहुंचे और मैनेजर को जानकारी दी, जिसके बाद तुरंत अकाउंट पर ब्लॉक लगा दिया गया. इस बीच साइबर ठगों ने दो लाख रुपये और ट्रांसफर करने का प्रयास किया था. लेकिन अकाउंट होल्ड हो जाने की वजह से रुपये नहीं निकल सके. इस घटना के बाद फरियादी रमेश सिंह ने 1930 पर कॉल कर साइबर फ्रॉड रिपोर्ट किया साथ ही साइबर क्राइम सेल में भी इसकी शिकायत की. जिस पर जांच हुई तो पता चला की यह रकम अन्य बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुई है. ऐसे में अब मामले की जांच की जा रही है. 

ग्वालियर का यह मामला फिलहाल चर्चा में बना हुआ है. क्योंकि यह साइबर फ्रॉड का मामला दिलचस्प बना हुआ है. क्योंकि यह अनोखा फ्रॉड है, जिसमें केवल फोन कॉल से पैसा निकाल लिया गया है. 

gwalior newsgwalior cyber fraudelderly man cyber fraud gwalior

