ग्वालियर में 'मददगार' बना लुटेरा! बुजुर्ग महिला को रोड पार कराई, फिर बातों में उलझाकर उतरवा लिए सोने के जेवर

Gwalior Crime News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक ठग ने 60 साल की बुजुर्ग महिला को बातों में उलझाकर सोने की बालियां और 16 मोती वाली सोने की माला लूट ली है. बता दें कि आरोपी ने पहले सड़क पार कराने के बहाने महिला को बहलाया फुसलाया उसके बाद फिर तबीयत खराब बताकर डॉक्टर के पास ले जाने का झांसा दिया. ई-रिक्शा में बैठाकर उसे सुनसान जगह ले गया और जेवर उतरवाकर फरार हो गया. आरोपी की यह हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

दरअसल, कोतवाली थाना क्षेत्र के बाला बाई का बाजार में रहने वाली 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला गंगा देवी अग्रवाल ने अपने बेटे बालकिशन अग्रवाल के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने बताया कि 22 अप्रैल 2026 को दोपहर करीब 1 बजे वह दौलतगंज में पापड़ खरीदने आई थीं. सड़क पार करते समय एक युवक आया और बोला, 'मैं आपको सड़क पार करा देता हूं.' उसने उन्हें सड़क पार करा दी.

बहला-फुसलाकर महिला से लूट

कुछ देर बाद गंगा देवी भगवानदास की दुकान से लौट रही थीं, तो वही युवक फिर मिला. उसने रोककर बातचीत शुरू की और कहा, 'आंटी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूं.' गंगा देवी उसकी बातों में आ गईं और उसके साथ ई-रिक्शा में बैठ गईं. आरोपी ने बातों में उलझाकर उन्हें ई-रिक्शा से उतारा और कार्मल कॉन्वेंट स्कूल की तरफ ले गया. रास्ते में उसने बहला-फुसलाकर उनके कान की दो सोने की बालियां और गले में पहनी 16 मोतियों वाली सोने की माला उतरवा ली. जेवर अपने पास रखकर आरोपी ने गंगा देवी को स्कूल की सीढ़ियों पर बिठा दिया और कहा, 'मैं अभी वापस आ रहा हूं.' इसके बाद वह फरार हो गया.

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पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी

काफी देर इंतजार के बाद गंगा देवी ऑटो से घर पहुंचीं और बेटे को पूरी घटना बताई. शिकायत के बाद पुलिस सक्रिय हुई और जिस रूट पर आरोपी मिला था, वहां के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, जिसमें आरोपी महिला से बातचीत करते हुए नजर आया. सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं. बुजुर्ग महिला से आरोपी का हुलिया भी लिया गया है. फिलहाल पुलिस ने अज्ञात ठग के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है.

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