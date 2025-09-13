शराब, तन्हाई और सन्नाटा! इलेक्ट्रिशियन के घर से आ रही थी बदबू, जब तोड़ा दरवाजा तो निकल पड़ी चीखें

Gwalior News: ग्वालियर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. नारायण विहार कॉलोनी इलाके में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. मृतक की लाश घर के अंदर बंद कमरे में डी-कंपोज हालत में पाई गई. इस मामले ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है.

जानिए पूरा मामला

दरअसल, गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के नारायण विहार कॉलोनी में यह घटना सामने आई. पड़ोसियों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से वहां बदबू आ रही थी, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया. बदबू के बढ़ने के बाद जब पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी, तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कमरे का दरवाजा तोड़ा. अंदर कमरे में युवक देवेंद्र कुशवाहा की लाश मिली, जो काफी समय से मृत अवस्था में थी. शव की हालत इतनी बिगड़ी थी कि उसकी पहचान करना भी मुश्किल हो रहा था.

पत्नी बच्चे रहते थे अलग

मृतक देवेंद्र कुशवाहा पेशे से इलेक्ट्रिशियन था और शराब पीने की आदत में लिप्त था. उसकी पत्नी और छोटे बच्चे अलग रहते थे, जबकि वह अकेले घर में रहता था. पुलिस के अनुसार मृतक के कमरे में शराब की खाली बोतलें भी पाई गई हैं. प्राथमिक जांच में यह संकेत मिल रहे हैं कि मौत स्वाभाविक नहीं है, इसलिए मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

पीएम रिपोर्ट के बाद होगा खुलासा

इस मामले में गोला का मंदिर थाना प्रभारी ने बताया कि फिलहाल शव की पहचान हो चुकी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के असली कारण का पता चलेगा। पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है. आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है. ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि कहीं हत्या तो नहीं हुई या यह कोई आत्महत्या या स्वाभाविक मृत्यु का मामला है. यह मामला अभी अनसुलझा बना हुआ है. पुलिस की जांच जारी है.

रिपोर्ट- करतार सिंह राजपुत, जी मीडिया, ग्वालियर

