Add Zee Business As A Preferred Source
App

ग्वालियर स्टेशन पर हड़कंप! ट्रेन से गायब हुआ इंजीनियर का 10 लाख कैश से भरा सूटकेस, GRP ने 2- 3 घंटे में किया बरामद

Gwalior News: दिल्ली से आए जिंदल कंपनी के एक इंजीनियर का लगभग ₹10 लाख नकद से भरा सूटकेस ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर अचानक गायब हो गया. सूचना मिलने पर जीआरपी थाना प्रभारी दीपशिखा तोमर और उनकी टीम ने तुरंत जांच शुरू की. सिर्फ दो-तीन घंटे के भीतर ही बैग मिल जाने पर पीड़ित ने पुलिस और रेलवे अधिकारियों का आभार जताया.

Written ByKartar Singh RajputEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jun 17, 2026, 02:22 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 02:22 PM IST
ग्वालियर स्टेशन पर हड़कंप! ट्रेन से गायब हुआ इंजीनियर का 10 लाख कैश से भरा सूटकेस, GRP ने 2- 3 घंटे में किया बरामद

About the Author

Kartar Singh Rajput

Kartar Singh Rajput

करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ग्वालियर स्टेशन पर हड़कंप! ट्रेन से गायब हुआ इंजीनियर का 10 लाख कैश से भरा सूटकेस
gwalior news2 min ago
2
gwalior weather update2 min ago
3
Mohan Yadav42 min ago
4
Ujjain Mahakal tempel59 min ago
5
shahdol crime news2 hrs ago