GRP ने घंटों में लौटाई 10 लाख की रकम

शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच शुरू कर दी. उन्होंने रेलवे स्टेशन के CCTV फुटेज की जांच की और ट्रेन के स्टाफ व अन्य संबंधित लोगों से पूछताछ की. जांच में पता चला कि सूटकेस ट्रेन में ही छूट गया था. ट्रेन की लोकेशन का पता लगाने के लिए अधिकारियों से संपर्क किया गया और ग्वालियर से दतिया के बीच यात्रा के दौरान सूटकेस ट्रेन में सुरक्षित मिल गया. तेजी से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने महज 2 से 3 घंटे के भीतर ग्वालियर और दतिया के बीच ट्रेन से सूटकेस को सुरक्षित बरामद किया और उसे मालिक को सौंप दिया.