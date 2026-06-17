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Gwalior News: ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर उस समय अफरातफरी मच गई, जब जिंदल कंपनी में काम कर रहे एक इंजीनियर राजीव खन्ना का लगभग 10 लाख रुपये नकद भरा सूटकेस गायब हो गया. खन्ना दिल्ली से गतिमान एक्सप्रेस से ग्वालियर पहुंचे थे. ट्रेन से उतरने के बाद उन्हें पता चला कि उनका सूटकेस गायब है. इतनी बड़ी रकम खोने से परेशान होकर, वे तुरंत शिकायत दर्ज कराने के लिए GRP पुलिस स्टेशन पहुंचे.
GRP ने घंटों में लौटाई 10 लाख की रकम
शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच शुरू कर दी. उन्होंने रेलवे स्टेशन के CCTV फुटेज की जांच की और ट्रेन के स्टाफ व अन्य संबंधित लोगों से पूछताछ की. जांच में पता चला कि सूटकेस ट्रेन में ही छूट गया था. ट्रेन की लोकेशन का पता लगाने के लिए अधिकारियों से संपर्क किया गया और ग्वालियर से दतिया के बीच यात्रा के दौरान सूटकेस ट्रेन में सुरक्षित मिल गया. तेजी से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने महज 2 से 3 घंटे के भीतर ग्वालियर और दतिया के बीच ट्रेन से सूटकेस को सुरक्षित बरामद किया और उसे मालिक को सौंप दिया.
10 लाख रुपये सुरक्षित लौटे मालिक के पास
लगभग ₹10 लाख से भरा सूटकेस सुरक्षित वापस मिलने पर राजीव खन्ना के चेहरे पर मुस्कान लौट आई. पुलिस और रेलवे अधिकारियों का आभार जताते हुए उन्होंने कहा कि अगर समय पर कार्रवाई न की गई होती, तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था.
पुलिस ने बताया कि जिंदल कंपनी के इंजीनियर राजीव खन्ना गतिमान एक्सप्रेस से दिल्ली से ग्वालियर जा रहे थे. उनके पास एक सूटकेस था जिसमें लगभग ₹10 लाख नकद थे. ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर उतरने पर उन्हें पता चला कि उनका सूटकेस गायब है. इतनी बड़ी रकम खोने से परेशान खन्ना तुरंत GRP BG पुलिस स्टेशन गए और इंस्पेक्टर दीपशिखा तोमर को मामले की जानकारी दी. इसके बाद पुलिस ने सूटकेस बरामद कर लिया.
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