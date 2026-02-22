11 सकेंड का वो वीडियो...फौजी की करतूतों का खुला सारा कच्चा चिट्ठा, सच्चाई जानकर खौल उठेगा खून!

Gwalior News: ग्वालियर से एक महिला का वीडियो इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में महिला रूआंसी चेहरे के साछ नजर आती है. वीडियो में महिला कहती नजर आती है कि अगर उसे कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार ससुराल पक्ष के लोग होंगे. दरअसल, वीडियो में नजर आ रही महिला की शादी एक फौजी से हुई थी..हालांकि इस शादी में जितनी सच्चाई नहीं थी उतने फंसाने थे. महिला से कई बातें छिपाकर उसकी शादी कराई गई. फौजी की जब असल सच्चाई महिला को पता लगी तो उसकी पूरी दुनिया ही उथल पुथल हो गई.

यहां से शुरू हुआ मामला

एक महिला जिसकी शादी एक फौजी से खुशी-खुशी होती है लेकिन शादी के 6 महीने बाद ही ऐसी सच्चई सामने आती है कि महिला आत्महत्या कर बैठती है. दरअसल, राजू और प्राची की मुलाकात जनवरी 2025 में हुई थी. धीरे-धीरे दोनों को प्यार हुआ तो अगस्त 2025 में दोनों ने स्टाम्प पर शादी कर ली. प्राची के घरवाले शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे बावजूद इसके प्राची ने राजू से खुशी-खुशी शादी रचाई. इस दौरान प्राची इस बात से बेखबर थी कि उससे कितनी बड़ी सच्चाई छिपाई जा रही है.

सामने आई सच्चाई

शादी के करीब 2 महीने बाद अक्टूबर 2025 को प्राची को पता लगा कि राजू पहले से ही शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं व उसकी उम्र 37 के लगभग है. राजू फौज से रिटायर्ड है इस बात की जानकारी प्राची को बहुत देर से हुई. प्राची ने इसका विरोध किया जिसके बाद से दोनों ते बीच विवाद बढ़ने लगा. प्राची परेशान रहने लगी उसने इस बात की जानकारी अपने घर वालों को भी दी. हालातों से परेशना प्राची 11 फरवरी 2026 को ऐसे खौफनाक निर्णय पर पहुंची जिसकी कल्पना करते ही रूह कांप जाए.

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो बनाकर जताया अपना दुख

11 फरवरी 2026 को प्राची फांसी लगाकर अपनी जान दे देती है. जब कमरे का दरवाजा घंटों बाद भी नहीं खुला तो ससुराल पक्ष ने इसकी जानकारी मायके वालों को दी और यहां जल्दी आने को कहा. दरवाजा नहीं खुलने पर पुलिस को सूचित किया गया . दरवाजा तोड़कर अंदर देखा गया तो प्राची का शव चुनरी के फंदे पर लटका मिला. इस घटना से ठीक पहले प्राची ने 11 सकेंड का एक वाडियो बनाया था जिसमें उसने अपने ससुराल पक्ष और पति पर आरोप लगाए थे. 11 सकेंड के वीडियो में प्राची का दर्द साफ नजर आ रहा है. वहीं प्राची के मायके वालों का कहना है कि उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया है, उनकी बेटी की हत्या की गई है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. ग्वालियर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.