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फौजी को न्याय दिलाने पहुंचे पूर्व सैनिक अध्यक्ष पर FIR, पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष जांच की मांग

Gwalior News: ग्वालियर-चंबल संभाग के पूर्व सैनिक कल्याण संगठन ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर संगठन के संभागीय अध्यक्ष अरविंद सिंह तोमर के खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की.

Written ByKartar Singh RajputEdited ByManish kushawah
Published: Aug 01, 2026, 06:42 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 06:42 PM IST
फौजी को न्याय दिलाने पहुंचे पूर्व सैनिक अध्यक्ष पर FIR, पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष जांच की मांग
Image Credit: ZEE MEDIA

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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