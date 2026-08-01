फौजी को न्याय दिलाने पहुंचे पूर्व सैनिक अध्यक्ष पर FIR, पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष जांच की मांग

​पूरा मामला आदित्यपुरम क्षेत्र का है, जहां छुट्टी पर आए सेना के जवान रामहेत सिंह तोमर के साथ पड़ोस के रवि गुर्जर और उसके साथियों द्वारा मारपीट की गई थी. आरोप है कि पीड़ित परिवार और बचाव में आए पूर्व सैनिकों पर डंडों से हमला किया गया और राजीनामा के बहाने बुलाकर फायरिंग भी की गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है. घटना के 24 घंटे बाद भी जब थाने में उचित कार्रवाई नहीं हुई, तो पीड़ित जवान ने पूर्व सैनिक कल्याण संगठन के अध्यक्ष अरविंद सिंह तोमर से न्याय की गुहार लगाई.