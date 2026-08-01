फौजी को न्याय दिलाने पहुंचे पूर्व सैनिक अध्यक्ष पर FIR, पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष जांच की मांग

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Arvind Singh Tomar FIR: पूर्व सैनिक कल्याण संगठन ग्वालियर-चंबल संभाग के प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है. यह ज्ञापन संगठन के संभागीय अध्यक्ष अरविंद सिंह तोमर के खिलाफ महाराजपुर थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर को निरस्त करने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर दिया गया है. पूर्व सैनिकों का आरोप है कि एक पीड़ित फौजी को न्याय दिलाने की कोशिश करने के बदले संगठन अध्यक्ष पर ही द्वेषपूर्ण तरीके से झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया है.
पूरा मामला आदित्यपुरम क्षेत्र का है, जहां छुट्टी पर आए सेना के जवान रामहेत सिंह तोमर के साथ पड़ोस के रवि गुर्जर और उसके साथियों द्वारा मारपीट की गई थी. आरोप है कि पीड़ित परिवार और बचाव में आए पूर्व सैनिकों पर डंडों से हमला किया गया और राजीनामा के बहाने बुलाकर फायरिंग भी की गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है. घटना के 24 घंटे बाद भी जब थाने में उचित कार्रवाई नहीं हुई, तो पीड़ित जवान ने पूर्व सैनिक कल्याण संगठन के अध्यक्ष अरविंद सिंह तोमर से न्याय की गुहार लगाई.
पूरी तरह से निराधार ठहराया
अध्यक्ष अरविंद सिंह तोमर पूर्व सैनिकों के साथ जवान को न्याय दिलाने महाराजपुर थाना पहुंचे और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की. लेकिन पुलिस ने मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करने के बजाय उल्टा अध्यक्ष अरविंद सिंह तोमर के खिलाफ ही एससी/एसटी एक्ट सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर दिया. संगठन ने इस एफआईआर को पूरी तरह से निराधार और गलत ठहराया है.
पूर्व सैनिक एसपी कार्यालय पहुंचे
इसी एफआईआर के विरोध में आज पार्षद बलबीर सिंह तोमर, क्षत्रिय महासभा अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भदौरिया, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना प्रवक्ता सतपाल सिंह भदौरिया, धर्मेंद्र सिंह राजावत, ग्वालियर जिलाध्यक्ष पूरन सिंह भदौरिया, भिंड जिलाध्यक्ष राकेश सिंह कुशवाहा, मुरैना जिलाध्यक्ष दीवान सिंह चौहान सहित ग्वालियर-चंबल संभाग के अनेक पूर्व सैनिक एसपी कार्यालय पहुंचे.
मामले की निष्पक्ष जांच की मांग
प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच कराने और आरोप असत्य पाए जाने पर एफआईआर को तत्काल निरस्त करने का अनुरोध किया. एसपी ने मामले की निष्पक्ष जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है. वहीं चंबल संभाग के पूर्व सैनिकों का कहना है कि यदि उनके अध्यक्ष को न्याय नहीं मिला तो वे शांत नहीं बैठेंगे और फौजी के हक की लड़ाई के लिए उग्र कदम उठाएंगे.
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