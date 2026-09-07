थिनर और इथेनॉल से बन रहा था नकली पेट्रोल, बगल वाले कमरे में चल रही थी शराब फैक्ट्री, पुलिस रेड में खुला राज

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मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के मोहना हाईवे पर देर रात आबकारी विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अवैध शराब और बेहद खतरनाक तरीके से बनाए जा रहे नकली पेट्रोल के कारोबार का पर्दाफाश किया है. यह अवैध कारोबार हाईवे पर महाकाल ढाबे के पास स्थित दो कमरों वाले एक घर से चलाया जा रहा था. छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने 2,600 लीटर OP (इथेनॉल), 63 बल्क लीटर अवैध शराब, पेट्रोल के 20 ड्रम और ज्वलनशील थिनर के 18 ड्रम जब्त किए.
इथेनॉल से ₹32 लाख की अवैध शराब बनाई जा सकती थी
आबकारी विभाग के अनुसार, जब्त किए गए इथेनॉल से लगभग ₹32 लाख की अवैध शराब बनाई जा सकती थी. इसके अलावा फैक्टरी में असली पेट्रोल में थिनर, इथेनॉल और अन्य खतरनाक, ज्वलनशील पदार्थ मिलाकर मिलावटी पेट्रोल बनाया जा रहा था. तैयार किए गए इस नकली पेट्रोल को हाईवे से गुजरने वाले वाहन चालकों को बेचने की बात भी सामने आई है. बड़ी मात्रा में ज्वलनशील थिनर और केमिकल मिलने और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, आबकारी विभाग ने यह मामला स्थानीय पुलिस को सौंप दिया. तेजी से कार्रवाई करते हुए मोहाना पुलिस ने मुख्य आरोपियों विक्की धनुक, पप्पी (उर्फ़ अनिल शर्मा) और अन्ना (उर्फ अरुण शर्मा) के साथ-साथ एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.
नर्मदापुरम में भी कार्रवाई
पुलिस ने नर्मदापुरम में भी अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है. कोतवाली पुलिस के देर रात चलाए गए एक विशेष सर्च ऑपरेशन से शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया. बस स्टैंड परिसर में एक पान की दुकान के पास देसी और विदेशी शराब मिलने पर पुलिस ने शराब जब्त कर ली और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी.
ढाबों और पान की दुकानों की जांच
दरअसल, लगातार मिल रही अवैध शराब बिक्री की शिकायतों के बाद कोतवाली पुलिस ने देर रात शहर में विशेष सर्चिंग अभियान चलाया. पुलिस टीम ने होटलों, रेस्तरां, ढाबों और पान की दुकानों की जांच की. अभियान के दौरान बस स्टैंड परिसर में एक पान की दुकान के पास से भारी मात्रा में अवैध देसी और विदेशी शराब बरामद की गई. पुलिस ने शराब जब्त कर ली है और मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. थाना प्रभारी गौरव सिंह बुंदेला ने कहा कि अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी रहेगा और शहर में गैर-कानूनी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए नियमित तलाशी और जांच की जाएगी.
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