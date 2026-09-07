थिनर और इथेनॉल से बन रहा था नकली पेट्रोल, बगल वाले कमरे में चल रही थी शराब फैक्ट्री, पुलिस रेड में खुला राज

इथेनॉल से ₹32 लाख की अवैध शराब बनाई जा सकती थी

आबकारी विभाग के अनुसार, जब्त किए गए इथेनॉल से लगभग ₹32 लाख की अवैध शराब बनाई जा सकती थी. इसके अलावा फैक्टरी में असली पेट्रोल में थिनर, इथेनॉल और अन्य खतरनाक, ज्वलनशील पदार्थ मिलाकर मिलावटी पेट्रोल बनाया जा रहा था. तैयार किए गए इस नकली पेट्रोल को हाईवे से गुजरने वाले वाहन चालकों को बेचने की बात भी सामने आई है. बड़ी मात्रा में ज्वलनशील थिनर और केमिकल मिलने और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, आबकारी विभाग ने यह मामला स्थानीय पुलिस को सौंप दिया. तेजी से कार्रवाई करते हुए मोहाना पुलिस ने मुख्य आरोपियों विक्की धनुक, पप्पी (उर्फ़ अनिल शर्मा) और अन्ना (उर्फ अरुण शर्मा) के साथ-साथ एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.