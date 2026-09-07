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थिनर और इथेनॉल से बन रहा था नकली पेट्रोल, बगल वाले कमरे में चल रही थी शराब फैक्ट्री, पुलिस रेड में खुला राज

Gwalior News: ग्वालियर में देर रात एक बड़े ऑपरेशन में आबकारी विभाग ने मोहाना हाईवे पर अवैध शराब और नकली पेट्रोल बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया. महाकाल ढाबे के पास दो कमरों के मकान में यह कारोबार संचालित हो रहा था.

Written ByKartar Singh RajputEdited ByRanjana Kahar
Published: Sep 07, 2026, 12:33 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 12:33 PM IST
थिनर और इथेनॉल से बन रहा था नकली पेट्रोल, बगल वाले कमरे में चल रही थी शराब फैक्ट्री, पुलिस रेड में खुला राज

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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