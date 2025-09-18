ग्वालियर में बाप-बेटे ने मिलकर बेची सरकारी जमीन! मकान बनाते ही चला बुलडोजर, ठगे गए लोगों को जान का खतरा

Gwalior News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर से बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है. जहां बाप-बेटे ने मिलकर सरकारी जमीन का ही सौदा कर दिया. यही नहीं जमीन खरीदने वाला इस पर मकान बनाकर रहने भी लगा. लेकिन जांच के दौरान जब जमीन सरकारी निकली तो उसे तोड़ दिया गया.
Gwalior Land Fraud: ग्वालियर में सरकारी जमीन को एक पिता-पुत्र ने निजी जमीन बताकर बेच दिया. जिसने जमीन खरीदी उसने वहां पक्का निर्माण भी करा लिया. धोखाधड़ी का पता उस समय चला जब प्रशासन ने जमीन सरकारी बताकर निर्माण ढहा दिया. एक वर्ष तक पीड़ित अपने रुपए वापस मांगता रहा, लेकिन जालसाजी करने वालों ने उल्टा उसे जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि पुलिस या कोर्ट का सहारा लिया तो जान से खत्म कर देंगे. जिस पर फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.
दरअसल, राशिद अली हैदरी ने 20 मार्च 2024 को रमेश यादव और उसके बेटे सतेन्द्र यादव से बरा गांव स्थित भूमि का सौदा किया था. सौदा होने के बाद राशिद अली ने रमेश यादव को 17 लाख 82 हजार रुपए एडवांसके तौर पर दे दिए. जमीन की रजिस्ट्री होने के बाद राशिद अली ने उस पर मकान बनवा लिया और रहने लगे. कुछ समय बाद वहां प्रशासन व नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और बताया कि सर्वे क्रमांक 682 शासकीय भूमि है और निर्माण पूरी तरह से अवैध है.
जानिए कैसे की जालसाजी
राशिद अली ने अधिकारियों को पूरी बात बताई, लेकिन उन्होंने कुछ न कर पाने की बात कहते हुए अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया और जमीन अपने आधिपत्य में ले ली. बाद में पता चला कि रमेश यादव व उसके बेटे सतेन्द्र यादव ने इस तरह बहुत लोगों के साथ जालसाजी की है. रमेश यादव व इसके बेटे सतेन्द्र यादव ने बात आगे बढ़ते देख राशिद अली को 15-15 लाख रुपए के दो चेक दे दिए. इन चेक को बैंक में लगाया तो बैंक से दूसरे दिन राशिद अली को एक पर्ची थमा दी गई, जिसमें लिखा था कि चेक पर जो हस्ताक्षर हैं वह बैंक के रिकार्ड से मेल नहीं खाते.
जान से मारने की धमकी
जब यह बात राशिद अली ने रमेश यादव से कही तो दोनों ने धमकी दी कि अगर पुलिस या न्यायालय से हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई कराई तो जान से मार देंगे. पुलिस ने आवेदन लेकर रमेश यादव व इसके बेटे सतेन्द्र यादव के कारनामों की जांच की तो पता चला कि सिर्फ राशिद अली को अपना शिकार नहीं बनाया है. बल्कि बहुत लोगों को सरकारी जमीन निजी बताकर बेची है. पुलिस ने षड्यंत्र रचना, जालसाजी व चेक पर गलत साइन कर धोखाधड़ी देने का मामला दर्ज कर लिया है. आरोपी घर से फरार हैं और पुलिस टीम उनकी तलाश में जगह-जगह दबिश दे रही है.
सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर बाप-बेटे ने मिलकर सरकारी जमीन को फर्जी तरीके से बेची है तो क्या कर रहे थे तहसीलदार और अधिकारी. आखिर जमीन की रजिस्ट्री कैसे की गई. क्या किसी अधिकारी ने बिना जांच पड़ताल किए ही जमीन की रजिस्ट्री कर दी.
रिपोर्ट- करतार सिंह राजपुत, जी मीडिया, ग्वालियर
