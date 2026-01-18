Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhग्वालियर

अफसर नहीं...ठग निकला दूल्हा! 40 लाख खर्च के बाद मांगे 70 लाख-कार, फर्जी IT अधिकारी की खुली पोल

Gwalior Fake Officer Marriage Scam: ग्वालियर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने खुद को इनकम टैक्स अधिकारी बताकर युवती को अपना जाल में फंसाकर उससे शादी कर ली. बाद में 70 लाख रुपये और कार की मांग करने लगा, तो जांच में युवक के फर्जी पाया गया. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 18, 2026, 11:25 PM IST
Trending Photos

Gwalior Marriage Fraud News
Gwalior Marriage Fraud News

Gwalior Marriage Fraud News: ग्वालियर में फर्जी आईटी अफसर बनकर 20 महीने पहले, अप्रैल 2024 में एक युवक ने शादी रचाई. शादी में 40 लाख रुपये खर्च होने के बाद भी आरोपी 70 लाख रुपये और कार की मांग कर युवती को परेशान करने लगा. जब युवती ने सच्चाई के बारे जानकारी पता की, तो पता चला कि जिससे उसकी शादी हुई है, वह कोई आईटी अफसर नहीं बल्कि फर्जी आईटी अफसर बनकर युवती से शादी रचाने वाला युवक है. इसकी शिकायत युवती ने पुलिस से की. पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच-पड़ताल कर मामला दर्ज कर लिया है. जांच में यह भी सामने आया है कि युवक के खिलाफ दिल्ली में भी अफसर बनकर शादी का झांसा देने की शिकायत दर्ज है. इस मामले में आरोपी फिलहाल दिल्ली जेल में बंद है.

ग्वालियर में एक युवती ने महिला थाना पुलिस से शिकायत कर बताया कि उसकी शादी ग्वालियर के हरिहर निवासी महावीर अवस्थी से 21 अप्रैल 2024 को हुई थी. शादी से पहले महावीर अवस्थी ने खुद को इनकम टैक्स का बड़ा अफसर बताया था. दोनों की शादी रीति-रिवाज से हुई और युवती के पिता ने शादी में 40 लाख रुपये से अधिक खर्च किए. शादी के बाद महावीर अवस्थी अक्सर छुट्टी खत्म होने के बाद ग्वालियर से कोलकाता में ड्यूटी जाने की बात कहकर जाता था और उसका फोन नहीं उठाता था.

दहेज का बनाया दवाब
बाद में महावीर अवस्थी और उसके परिवार ने युवती से 70 लाख रुपये और एक कार की मांग शुरू कर दी. धीरे-धीरे युवती को समझ में आने लगा कि उसे और उसके परिवार को दहेज के लालच में ठगा गया है. जब युवती ने इनकम टैक्स अफसर होने की जानकारी जुटानी शुरू की, तो पता चला कि महावीर अवस्थी फर्जी इनकम टैक्स अफसर है और लगातार दहेज के लिए दबाव बना रहा था.

पुलिस जांच से खुलासा
युवती ने पूरी घटना की शिकायत पुलिस से की. पुलिस जांच में यह साफ हो गया कि महावीर अवस्थी कोई इनकम टैक्स अफसर नहीं, बल्कि एक बेरोजगार युवक है. जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी के खिलाफ दिल्ली में भी इसी तरह की एक और शिकायत दर्ज है, जहां उसने अफसर बनकर शादी का झांसा देकर पैसे ऐंठने की कोशिश की थी. फिलहाल पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर आरोपी पति महावीर अवस्थी, ससुर राधेश्याम अवस्थी, सास सुनीता अवस्थी और देवर विशाल अवस्थी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. आरोपी पति इस समय दिल्ली जेल में बंद है और पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है.

रिपोर्टः करतार सिंह राजपूत, ग्वालियर

