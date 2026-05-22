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Gwalior news: फर्जी अधिकारी बन की शादी, 90 लाख दहेज लेने के बाद भी नहीं भरा मन, ऐसे हुआ पर्दाफाश

Gwlior Fake Public Relation Officer: ग्वालियर में एक युवक ने खुद को जनसंपर्क अधिकारी बताकर शादी की और दहेज में करीब 90 लाख रुपए ले लिए.  इसके साथ ही आरोप है कि नौकरी जाने के बाद ससुराल पक्ष ने 50 लाख रुपए की अतिरिक्त मांग शुरू की. मांग पूरी न होने पर पीड़िता को मारपीट कर घर से निकाल दिया.

 

Written By  Kartar Singh Rajput|Edited By: Pooja|Last Updated: May 22, 2026, 01:47 PM IST
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Gwalior news: फर्जी अधिकारी बन की शादी, 90 लाख दहेज लेने के बाद भी नहीं भरा मन, ऐसे हुआ पर्दाफाश

Gwlior Fake Public Relation Officer:  ग्वालियर में एक युवक ने खुद को कलेक्ट्रेट में जनसंपर्क अधिकारी बताकर युवती से शादी की और फिर लड़की पक्ष से शादी के दौरान लाखों रुपये ऐंठ लिए. जब परिवार को उसकी असलियत पता चली, तो मामला पुलिस तक पहुंच गया. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 5 लोगों पर FIR दर्ज की है.

नकली अधिकारी बनकर दिया धोखा 
दरअसल मामला ग्वालियर के महिला थाने से सामने आया है,जहां आरोपी युवक गौरव जैन ने खुद को कलेक्टरेट में पदस्थ जनसंपर्क अधिकारी बताया. सरकारी नौकरी और ऊंचे पद का झांसा देकर उसने 30 नवम्बर 2025 को मुरार निवासी शिखा जैन नाम की युवती से शादी की. शिखा के पिता शिक्षा विभाग से रिटायर्ड अधिकारी है, उन्होंने शादी के दौरान 90 लाख रुपये दहेज में खत्म कर दिए. आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद परिवार को युवक की गतिविधियों पर शक हुआ. जांच कराने पर पता चला कि आरोपी की कलेक्टरेट में कोई स्थायी नौकरी नहीं थी. वह पहले कॉन्ट्रैक्ट पर काम करता था, शादी के कुछ समय बाद ही उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका था.

50 लाख अतिरिक्त दहेज की मांग 
इसके बावजूद वह खुद को अधिकारी बताकर लोगों को गुमराह करता रहा. पीड़ित परिवार का आरोप है कि सच सामने आने के बाद आरोपी और उसके परिजन 50 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग करने लगे. विरोध करने पर परिवार को धमकियां भी दी गईं. आरोप है कि, जब महिला के पिता और रिश्तेदार उसे मनाने के लिए उसके ससुराल गए, तो आरोपियों ने उनके साथ भी गाली-गलौज की. आरोप है कि ससुराल वालों ने धमकी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो वे उसे जान से मार देंगे और तलाक दे देंगे. इसके बाद 25 मार्च 2026 को उसके पति गौरव, सास लक्ष्मी जैन, देवर सौरभ जैन, ननद रुचि जैन और कामिनी जैन ने शिखा को बेरहमी से पीटा. उन्होंने उसे सिर्फ वही कपड़े पहनाकर घर से बाहर निकाल दिया जो उसने उस समय पहने हुए थे और उसके सारे गहने भी छीन लिए.

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जांच में जुटी पुलिस 
इसके बाद महिला अपने घर पहुंची. जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई,पुलिस ने ससुराल पक्ष से आरोपी पति गौरव जैन समेत पांच लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है. फिलहाल इस हाई-प्रोफाइल शादी फ्रॉड मामले की जांच जारी है.

ये भी पढ़ें : MP सरकार में लीगल एडवाइजर रह चुका है पति समर्थ सिंह, द्विशा की मौत के बाद से फरार, अग्रिम जमानत पर HC में सुनवाई

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