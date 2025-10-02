बड़ा खुलासा: 40000 में कांस्टेबल, 55000 हजार में गाड़ी, ग्वालियर में चल रही थी फर्जी RTO गैंग

Gwalior Fake RTO Gang: ग्वालियर में क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक फर्जी आरटीओं गैंग को पकड़ा है, जिसमें एक फर्जी टीआई, दो फर्जी कॉन्स्टेबल और एक ड्रायवर को गिरफ्तार किया गया है. बताया जा रहा है कि यह सभी फर्जी तरीके से नियुक्ति पत्र, पहचान पत्र और आरटीओ से जुड़ी सभी जानकारी बनवाकर अवैध वसूली की तैयारी में थे. खास बात यह है कि पकड़े गए सभी बदमाश बेरोजगार थे, ऐसे में उन्होंने पैसा कमाने के लिए यह रास्ता अपनाया और आरटीओ की पूरी फर्जी गैंग ही बनाकर लोगों को ठगने की तैयारी में थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया.

सागर जिले के रहने वाले थे आरोपी

फर्जी आरटीओ गैंग चलाने वाले यह सभी आरोपी सागर जिले के रहने वाले थे. इस मामले का खुलासा तब हुआ जब गैंग का मास्टरमाइंड शिवम चतुर्वेदी एक दुकान संचालक पर दवाब बना रहा था, फर्जी आईडी बनवाना चाहता था, ऐसे में जब संचालक को शक हुआ तो उसने इसकी जानकारी क्राइम ब्रांच पुलिस को दे दी. जिसके बाद ग्वालियर पुलिस एक्टिव हुई और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी. पूछताछ के दौरान आरोपी शिवम चतुर्वेदी खुद को टीआई बताता रहा, जबकि उसके साथ पकड़े गए पवन और नीरज खुद को कांस्टेबल और रविंद्र खुद को ड्राइवर बता रहा था, सभी आरोपी सागर जिले के रहने वाले हैं, ऐसे में पुलिस हर एंगल से इस घटना की जांच कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः CM मोहन ने अपने मंत्रियों को दिया नया टास्क, हेमंत खंडेलवाल ने भी दिया था यही सुझाव

वसूली की तैयारी

पुलिस को आरोपियों ने बताया कि शिवम चतुर्वेदी ने नीरज और पवन को 40-40 हजार रुपए देकर फर्जी कांस्टेबल बना लिया था, जबकि ड्रायवर रविद्र की कार को 55 हजार के किराए पर लगा लिया था, इसके लिए एग्रीमेंट तक हुआ था, ऐसे में जब कार्रवाई हो तो लोगों को ऐसा लगे कि यह बिल्कुल आरटीओ की असली टीम है. गिरोह का मकसद हाईवे पर नकली आरटीओ टीम बनाकर ट्रकों और अन्य वाहनों से अवैध वसूली करना था, वे खुद को परिवहन विभाग की जांच टीम बता कर कार्रवाई के नाम पर चालान और फाइन वसूलने वाले थे. लेकिन उनका पूरा प्लान आखिरी मौके पर धरा का धरा रह गया.

पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस को फर्जी पुलिस आईडी, वर्दी, दस्तावेज के साथ-साथ कई जानकारी बरामद हुई हैं. पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि क्या इन आरोपियों ने पहले भी कहीं इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया है. हालांकि यह जानकारी सामने आई है कि सब के सब बेरोजगार थे, ऐसे में जल्द बाजी में पैसा कमाने के लिए उन्होंने यह प्लान बनाया था.

ये भी पढे़ंः एमपी में पुलिस की बेशर्मी कैद! FIR से पहले थाने में धुलवाई कार, बाहर तड़पता रहा घायल

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!