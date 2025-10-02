Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhग्वालियर

बड़ा खुलासा: 40000 में कांस्टेबल, 55000 हजार में गाड़ी, ग्वालियर में चल रही थी फर्जी RTO गैंग

Gwalior News: ग्वालियर में आरटीओ की एक फर्जी गैंग पकड़ी गई है, जहां एक फर्जी टीआई, दो फर्जी कॉन्स्टेबल और एक ड्रायवर को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से पुलिस को कई सबूत मिले हैं.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 02, 2025, 02:25 PM IST
एमपी में पकड़ी गई फर्जी आरटीओ गैंग
एमपी में पकड़ी गई फर्जी आरटीओ गैंग

Gwalior Fake RTO Gang: ग्वालियर में क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक फर्जी आरटीओं गैंग को पकड़ा है, जिसमें एक फर्जी टीआई, दो फर्जी कॉन्स्टेबल और एक ड्रायवर को गिरफ्तार किया गया है. बताया जा रहा है कि यह सभी फर्जी तरीके से नियुक्ति पत्र, पहचान पत्र और आरटीओ से जुड़ी सभी जानकारी बनवाकर अवैध वसूली की तैयारी में थे. खास बात यह है कि पकड़े गए सभी बदमाश बेरोजगार थे, ऐसे में उन्होंने पैसा कमाने के लिए यह रास्ता अपनाया और आरटीओ की पूरी फर्जी गैंग ही बनाकर लोगों को ठगने की तैयारी में थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया. 

सागर जिले के रहने वाले थे आरोपी 

फर्जी आरटीओ गैंग चलाने वाले यह सभी आरोपी सागर जिले के रहने वाले थे. इस मामले का खुलासा तब हुआ जब गैंग का मास्टरमाइंड शिवम चतुर्वेदी एक दुकान संचालक पर दवाब बना रहा था, फर्जी आईडी बनवाना चाहता था, ऐसे में जब संचालक को शक हुआ तो उसने इसकी जानकारी क्राइम ब्रांच पुलिस को दे दी. जिसके बाद ग्वालियर पुलिस एक्टिव हुई और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी. पूछताछ के दौरान आरोपी शिवम चतुर्वेदी खुद को टीआई बताता रहा, जबकि उसके साथ पकड़े गए पवन और नीरज खुद को कांस्टेबल और रविंद्र खुद को ड्राइवर बता रहा था, सभी आरोपी सागर जिले के रहने वाले हैं, ऐसे में पुलिस हर एंगल से इस घटना की जांच कर रही है. 

ये भी पढ़ेंः CM मोहन ने अपने मंत्रियों को दिया नया टास्क, हेमंत खंडेलवाल ने भी दिया था यही सुझाव

वसूली की तैयारी 

पुलिस को आरोपियों ने बताया कि शिवम चतुर्वेदी ने नीरज और पवन को 40-40 हजार रुपए देकर फर्जी कांस्टेबल बना लिया था, जबकि ड्रायवर रविद्र की कार को 55 हजार के किराए पर लगा लिया था, इसके लिए एग्रीमेंट तक हुआ था, ऐसे में जब कार्रवाई हो तो लोगों को ऐसा लगे कि यह बिल्कुल आरटीओ की असली टीम है. गिरोह का मकसद हाईवे पर नकली आरटीओ टीम बनाकर ट्रकों और अन्य वाहनों से अवैध वसूली करना था, वे खुद को परिवहन विभाग की जांच टीम बता कर कार्रवाई के नाम पर चालान और फाइन वसूलने वाले थे. लेकिन उनका पूरा प्लान आखिरी मौके पर धरा का धरा रह गया. 

पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस को फर्जी पुलिस आईडी, वर्दी, दस्तावेज के साथ-साथ कई जानकारी बरामद हुई हैं. पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि क्या इन आरोपियों ने पहले भी कहीं इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया है. हालांकि यह जानकारी सामने आई है कि सब के सब बेरोजगार थे, ऐसे में जल्द बाजी में पैसा कमाने के लिए उन्होंने यह प्लान बनाया था. 

ये भी पढे़ंः एमपी में पुलिस की बेशर्मी कैद! FIR से पहले थाने में धुलवाई कार, बाहर तड़पता रहा घायल

